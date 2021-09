Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)進入上映第二周,過去周末北美票房收約3580萬美元(約2.8億港元),繼續穩佔票房冠軍,而全球票房已突破2.5億美元(約19.5億港元)。

梁朝偉在IG分享與《尚氣》男主角劉思慕及導演Destin Daniel Cretton的合照。(IG圖片)

《尚氣》上映後口碑節節上升,令第二個星期的票房沒有大幅下跌,北美地區的跌幅約一半,而在澳洲、巴西、法國、德國、南韓、意大利、墨西哥、俄羅斯、西班牙及英國等地都奪得票房冠軍。不過本周另一大片《沙丘瀚戰》(Dune)將上映,而月尾仲有《007:生死有時》(No Time to Die),相信《尚氣》接下來會迎來較大票房跌幅。

《爆機自由仁》在內地收5億,成績相當不錯。(劇照)

《尚氣》雖然以華裔超級英雄作主,但目前仍未能在中國上映,對票房有相當大影響,反觀《爆機自由仁》(Free Guy)成功登陸內地收近5億人民幣,總票房達2億7650萬美元(約21億5700萬港元)。