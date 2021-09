本屆多倫多影展於香港時間昨日(19日)閉幕,英國影星班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)憑《The Power of the Dog》及《The Electrical Life of Louis Wain》獲封影帝,有望於來年奧斯卡衝擊影帝!

戲中班尼迪不單止對弟弟有強烈控制欲,又與弟弟的繼子漸生情愫,相當考驗演技。(劇照)

較早前班尼迪甘巴貝治亦憑《The Power of the Dog》競逐康城影展最佳男主角,但最後敗給《On the Job: The Missing 8》的菲律賓演員John Arcilla。現在於多倫多影展封帝,來年競逐奧斯卡影帝的呼聲水漲船高。

班尼迪鬼馬地展示獎座。(視覺中國)

班尼迪於2015年憑《解碼遊戲》(The Imitation Game)首度獲提名奧斯卡最佳男主角,當年敗給大熱《霍金:愛的方程式》(The Theory of Everything)的愛迪雷美(Eddie Redmayne)。相信來年班尼迪很大機會捲土重來,而最大對手應該是《王者世家》(King Richard)的韋史密夫(Will Smith)。