Marvel超級英雄片《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),由導演Destin Daniel執導,梁朝偉、劉思慕、陳法拉、張夢兒、Awkwafina、楊紫瓊、元華等人主演。影帝梁朝偉的加盟,令香港人對該片大感親切,而大家對偉仔的愛,亦從票房中反映出來,上映三周,已大收$4,967萬港元,榮登2021年香港累積票房冠軍。



《尚氣與十環幫傳奇》是Marvel英雄片的新嘗試,當中滲透不少港產動作片的影子。(電影劇照)

Marvel電影宇宙最新超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》,由籌備一刻已對準華人市場,先找來香港影帝梁朝偉當大反派文武,隨後找來加拿大華裔演員劉思慕(Simu Liu)當主角,金球獎史上首名華裔影后奧卡菲娜 (Awkwafina)飾演女配角,仲有楊紫瓊、陳法拉等香港熟悉的影星參演,令電影親切度大增,電影上映到第三周,票房截至今日(9月21日,早上10時正),累積票房高達$49,674,733,成為香港2021年票房No.1。重溫2021年,暫是只有兩部香港電影打入十大。

