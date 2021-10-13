新《奪命狂呼》預告曝光　網民感嘆型男索女主角變晒中坑

1996年上映的《奪命狂呼》（Scream）大收1億7300萬美元（約13.5億港元），更掀起一輪殺人恐怖電影熱潮，類似衍生作品多不勝數。事隔四分一個世紀，這個經典電影系列的第五部作品將於明年1月上映，片方今日釋出預告片，Neve Campbell、Courteney Cox與David Arquette等主演再度回歸，回憶返晒嚟，不過有不少網民表示，幾位主角老了不少，感嘆歲月不饒人。

25年前《奪命狂呼》全球大受歡迎。（劇照）

網民感嘆主角們都老了不少。（劇照）

新一部《奪命狂呼》承接2011年第四集的故事，講述戴鬼臉面具的殺人狂魔再度於Woodsboro的小鎮行兇，25年前的肇事者決定重返家鄉調查，繼而揭開那段恐怖的過去。Courteney Cox受訪表示，今集是全新故事：「能和昔日夥伴再度合作演出，彷彿回到了20幾年前的片廠，感覺真的很棒，我知道很多人好奇新版《奪命狂呼》的故事，我只能說劇本非常精彩，劇情很有趣也很可怕，但它既非重啟也不是翻拍，很高興我們做到了。」

再見呢個面具真係好有親切感。（影片截圖）

更多《奪命狂呼》預告精彩畫面

+ 20

前四集導演Wes Craven於2015年離世，幾位主演對於今集未能以完整班底回歸感到可惜：「這是史上第一部沒有他的《奪命狂呼》，缺少了Wes Craven的帶領，曾讓我們一度感到恐慌，但我們都看到了新導演展現的決心，等到電影上映後，相信Wes Craven會滿意的。」