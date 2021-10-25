新片《裡應外合》楊天宇榮升男一　造型竟然似足步驚雲

英皇電影新片《裡應外合》今日（25日）舉行開鏡儀式，導演袁劍偉、演員楊天宇、馬思惠、余安安、周家怡及張繼聰等出席，而老闆楊受成亦專程現身撐場。

袁劍偉（左一）執導新片《裡應外合》由新人楊天宇（左二）與馬思惠（右二）主演，老闆楊受成專程現身開鏡儀式支持。（梁碧玲攝）

雖然《裡應外合》今日才舉行開鏡儀式，但拍攝工作已經進行了十多天，問到首次擔任男、女主角的楊天宇及馬思惠拍攝趣事，前者表示「片場傷身事就有」，皆因兩位在戲中有大量的動作場面，所以在拍攝前還需要接受不同訓練。

楊天宇及馬思惠首次擔正。（梁碧玲攝）

楊天宇稱：「兩個月時間訓練，每星期六天，訓練巴西柔術、跆拳道、Boxing（拳擊）及街頭健身，直到星期日休息。」高強度的訓練，再加上要控制飲食，這讓他輕了10磅：「食蕃薯、菜及雞胸，而早餐就燕麥及雞蛋等，高蛋白質食物。」

舊情人吳浩康及莊思敏同場合照。（梁碧玲攝）

沒想到女主角馬思惠也跟足這飲食餐單。她表示由於不算有武打底子，所以一開始都要接受訓練：「為了讓肌肉線條更凸出，所以就跟了他的飲食餐單，之前力度不足，但如今開始比較好」。她最後更表示：「我開始入組都有跟他飲食餐單，其實並不算難受」，果然巾幗不讓鬚眉。

周家怡的造型好像按摩師。（梁碧玲 攝）

楊天宇造型似《風雲》中郭富城飾演的「步驚雲」。（梁碧玲攝）

今日開鏡儀式出席演員都以角色造型亮相，問到楊天楊宇在新戲的造型與《風雲》某角色很相似時，他即回應表示：「步驚雲，我第一日試造型，髮型師差不多完成，我望住鏡子，再望望髮型師說：『這個還不是步驚雲？』。」

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