Marvel超級英雄電影世界(MCU)一口氣推出4部作品,包括《黑寡婦》(Black Widow)、《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、近日上映的《永恆族》(Eternals),以及聖誕檔期的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home),整個電影宇宙已擴展到26部作品。

《永恆族》打破MCU最低評分紀錄,但在外媒排名卻並非包尾。(劇照)

隨著第四階段展開,MCU電影排名亦有變動,外媒《Entertainment Weekly》評選出為26套電影一分高下,究竟哪一部能夠坐穩冠軍,哪一部又會包尾呢?雖然《永恆族》創MCU有史以來最差評分,但竟然並非最後一名,想知結果立即點擊下圖!