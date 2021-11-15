007｜研究指占士邦曾與58位女性上床　當中近3成人下場好淒涼

早前上映的《007：生死有時》（No Time to Die）為「鐵金剛」系列電影迎來一個階段的終結，經歷近半個世紀、25套作品，「占士邦」（James Bond）成為電影史上最經典的角色之一，這個集智慧、身手與膽色於一身的人物，除了成功完成一次又一次的艱險任務，跟不同「邦女郎」的身心交流亦是每一部電影的亮點。

有學者研究統計出占士邦的風流史，發現他多年來跟逾半百名女性發生關係，當中十多位初次見面後便上床，而且占士邦只需跟對方交談不到10句話，便成功擄獲美女的身心，相當誇張！

跟「邦女郎」翻雲覆雨是每一部《007》電影的必備場口！（劇照）

據荷蘭烏得勒支大學學者 Richard Zegers的研究指出，占士邦在25部電影中一共與58名女性發生性關係，平均一部片2.32名，大家都知道在「鐵金剛」電影中，女角只屬陪襯性質的花瓶，只要占士邦睇中的女性，基本上都可以手到拿來。研究指早期的電影中，占士邦只跟女方說上7至8句話、平均見面2.3次就能成功得手，但近期的電影中，平均大約要說上37句話才能更進一步，但依然是神一般的發展速度。

重溫歷年《鐵金剛》電影香艷場面

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研究亦指出58名女性中27.8%跟占士邦第一次見面後就上床，而約28%跟占士邦發生關係的女性，在電影中的結局為死亡。占士邦跟一般英國男性比較起來，性伴侶數目高出4倍，難怪是不少男士羨慕的對象，不過畢竟電影只是虛構，加上社會進步，荷里活電影已大幅減少物化女性的情節，占士邦溝女易如反掌的橋段就買少見少。