《暗殺風暴》胡杏兒一出場被炸死　成功不減戲份︰出現方法幾特別

由導演邱禮濤執導的《暗殺風暴》，鐵定12月9日上映。故事講述飾演警員的張智霖（Chilam）追兇十年苦無頭緒，而扮演其未婚妻的胡杏兒，在一宗由神秘人「Darker」主謀之爆炸案中無辜喪生，案件更冇證據慘變懸案。十年之後，「Darker」再次出沒預告殺人，Chilam誓要追捕對方，制止罪惡，為未婚妻之死尋找真相。

胡杏兒出場的方法，往往是張智霖幻想出來。（《暗殺風暴》劇照）

基於故事鋪排，胡杏兒的角色「孟芸」一開場就慘被炸死，此後Chilam經常幻想杏兒在身邊，儼如心靈雞湯，杏兒覺得這個角色很特別：「呢個角色大部分出自於Chilam角色嘅幻想，因為角色意外死咗，裏面有千絲萬縷嘅故事，但我出現嘅方法幾特別。」

Chilam和杏兒一直在TVB合作過多套劇，《衝上雲霄II》及《魚躍在花見》更是代表作。（《暗殺風暴》劇照）

Chilam和杏兒曾先後合作劇集《衝上雲霄II》及《魚躍在花見》等，杏兒表示很喜歡Chilam對演戲的想法，大家每次合作都有不同火花，今次大銀幕首度拍檔亦有新鮮感，尤其是杏兒有一幕臨場背對白的戲，令她印象很深刻，「我個角色係Chilam諗出嚟嘅人物，所以每次都傾下你覺得我係點呀？我記得有一場戲本來嘅對白係佢講，我冇背到佢啲對白，但突然間佢話唔係喎，呢場戲應該係『孟芸』講，跟住我即刻現場背，係好長嘅對白，都有啲壓力，因為係講大家開緊會，對白係啲資料性嘅嘢，又要講到好熟，都有難度。」杏兒稱讚Chilam是個好演員，為人好玩又風趣，大家開工時會好開心。

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此外，電影公司今日推出了9位演員古天樂、張智霖、吳鎮宇、胡杏兒、周秀娜、蔡瀚億、呂良偉、姜皓文及陸永的「暗黑」系列海報，以配合新片宣傳。