獨家睇《藍莓之夜》神秘禮物盒　王家衛簽名Postcard　日版原聲碟

電影《藍莓之夜》（My Blueberry Nights），是2007年王家衛執導的中法合拍英語電影，亦是正式以英語片進軍荷里活之作，更身兼故事、編劇、導演及監製數職。電影更找來Norah Jones及祖迪羅（Jude Law）主演，演繹一場動人的愛情故事。

Norah Jones及Jude Law成功演繹出一段令人念念不忘的愛情。(《藍莓之夜》劇照)

《藍莓之夜》講伊莉莎白（Norah Jones 飾）被情人一腳踏兩船後，到了傑瑞米（祖迪羅 飾）的店工作，隨後她開始到美國各地，展開一個尋找自己的長途旅程，在漫長的旅途中，她遇到形形色色的人，一對警察夫妻，一位賭徒。伊莉莎白漸漸學會忘記過去的悲傷，更終回到傑瑞米的小餐館，延續這份愛。

《藍莓之夜》神秘禮物盒套裝。(澤東官方相片)

《藍莓之夜》禮物盒當中有4件精美產品，包括《藍莓之夜》香港版海報，Postcard 套裝，內附王家衛親筆簽名。另外有Location Scout 鐵皮相冊，內有王家衛操刀攝製的劇照及現場相片，更精美是有限量版原聲大碟，由日本製作，全球限量1000張，每張印有獨立編碼。今次的禮物盒將於11月30日早上10時，在澤東電影Online Shop開賣（www.block2distribution.com/shop），限量30套，每套定價$3,030元，請大家準時登入。

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除了禮物盒，同時間亦會有大量《藍莓之夜》精品推出，亦於11月30日同步開售，點擊睇精美產品。