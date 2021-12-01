《只因我們天生一對》2/12開畫預售12場　逾3000張門票全數爆滿

網上觀看超過1億人次泰國爆紅浪漫BL神劇《只因我們天生一對》（2gether），即將於本星期四（2/12）登上大銀幕。戲院早在11月初開始優先預售正場戲票，結果開畫當日12場場次，逾3000張都售罄，可見一眾粉絲極為期待。

《只因我們天生一對：電影版》重述大學新生泰 (Win飾演)幻想在校園擁有美好的戀愛體驗。(《只因我們天生一對》劇照)

《只因我們天生一對︰電影版》由兩大人氣爆表靚仔男神Bright 瓦奇拉維特奇瓦雷 (Vachirawit Chivaaree) 與Win 梅塔文歐帕西安卡瓊 (Metawin Opas-iamkajorn)主演，繼第一季劇集(13集)及番外篇(5集)後，今年推出電影版，上月在香港亞洲電影節放映兩場，隨即掀起撲飛狂熱！其後再加開兩場，戲票仍秒速被搶購一空，難怪開畫日場次都掀搶飛熱。

近年BL風潮席捲全球，中、台、日、韓、菲等各地都交出影視代表作推波助瀾，而泰國代表《只因我們天生一對：電影版》除了劇集內兩大男神閃爆的精華片段，更加插新拍攝的情節，既詼諧又柔情的橋段，讓人看得春心蕩漾，超高顏值主角也令幕幕醉人，賞心悅目，一步步帶大家投入這場夢幻而甜蜜的校園愛戀中。Win和Bright憑演出此劇而人氣暴升，成為泰國現時最當紅、最炙手可熱的小生之餘，在亞洲各地的知名度也越來越高，Instagram追蹤人數各自均逾數百萬，受歡迎程度不可少觑。對著大銀幕上這兩位帥氣十足的泰國新世代男神，相信不論男女粉絲都會無一倖免地淪陷沉浸在他們的調情攻勢，腐女們更是恨不得能如同劇中經典對白一樣：被他們吻至缺氧暈倒。