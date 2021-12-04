鄭保瑞自斥《軍雞》為最差電影　「好似見住個人跳樓但你救唔到」

鄭保瑞執導的《智齒》，自上優先場以來，在一片叫好聲公映，不單被指是鄭保瑞近年的佳作，更說是2021年年度港產片。電影在上畫前，電影宣傳舉行了一個馬拉松影迷放映聚會，連同《狗咬狗》及《軍雞》三部一齊播，看似是鄭保瑞的暴力美學三部曲，但其實是導演的蛻變過程，其中《軍雞》更是一場痛苦經歷。



鄭保瑞新作《智齒》獲不少影迷讚賞，亦成為他近年的代表作。(梁碧玲 攝)

回想這三部曲，鄭保瑞覺得《狗咬狗》正好代表那年頭的自己。「拍攝該片時，純粹靠團火去撐，當時好怕這團火會熄，所以拍《狗咬狗》時要盡快完成，好驚團火突然冇咗，這時期我是直覺思考方法。」

有指陳冠希主演的《狗咬狗》是他拍戲以來的巔峰之作，鄭保瑞指當日是憑一道火完成該片。（《狗咬狗》劇照）

余文樂為《軍雞》一角，操肌兼漂眉，造型令人眼前一亮。(《軍雞》海報)

「拍到第二、三組已經知出事」

去到《軍雞》，心中團火依然在，但鄭保瑞自覺這故事很難再憑一啖火撐起，結果開拍不久便發現完全是需要自我反醒。「拍到第二、三組已經知出事，整個過程就是好努力去拯救件事，但你又知自己無能為力，就好似見到一個人即將跳樓，但你救不到，好痛苦。」當日經驗不足，只有夾硬行下去，換轉今日，鄭保瑞會選擇停一停，想清楚劇本才再開工。「但當日不敢，身處泰國成隊人等緊你，不敢停下來。直至去到剪接，都想盡辦法去救套戲，但還是救不到。」

拍出一部差的電影未必最難受，將自己喜愛的題材拍到差才最痛苦。「我好鍾意《軍雞》個漫畫，有機會同橋本二藏傾談，有機會將漫畫化成影像，非常興奮，但直至開拍，才知自己未有能力去處理這個故事。「我仲記得首映看了15分鐘，自己都面對不到走出去食煙，差不多完場被逼入場致謝。當時劉偉強導演坐我後面，我問他如何？他拍拍我膊頭︰『可以好啲囉！』已經好就住我嚟話。」既然感覺這麼差，為何到舉行電影馬拉松都加插這一部？「《軍雞》雖然不是一部成功的電影，但在我身上是一部重要的電影，令我得知自己問題所在，能力所限。」經此一役，鄭保瑞在機緣巧合下，獲杜琪峯邀請到銀河映像參與創作《意外》及《車手》兩部電影，亦正是自己參與一次再培訓的機會。