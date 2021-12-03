韓版《紙房子》女主全鐘瑞認愛靚仔導演　1年前合作燒腦力作結緣

Netflix韓國電影《The Call：超時空通話》由凍齡女神金成鈴、演技派新人全鐘瑞、朴信惠、李伊等人主演，講述由一個電話將處於兩個時空的女士串聯一起，一個位於7、80年代，另一位則處於現代，兩人將會一同改變未來，但卻引起「祖父悖論」惹來殺身之禍。



全鐘瑞今日（3/12）認愛靚仔導演。（影片擷圖）

號稱「怪物新人」的全鐘瑞曾演出名導李滄東執導的《燒失樂園》（Burning），提名多個女子新人獎，更憑《The Call：超時空通話》於第57屆百想藝術大獎以及第30屆釜日電影獎中獲得電影部門女子最優秀演技獎和最佳女主角。接下來全鐘瑞更會在韓版《紙房子》中飾演女主角東京，是位非常令人注目的女演員。

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較早前《The Call：超時空通話》上架Netflix時，已知道作品的導演顏值高到登上熱搜，一度令人以為他是戲中某演員，後來才發現他其實是導演李重賢，令網民紛紛求導演直接出道演戲。1990年出生的李重賢曾於韓亞國際短片國內競賽中獲獎，同樣有着「怪物新人」之稱，《The Call：超時空通話》為他的首部長篇商業電影。

導演靚仔相：

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近日1994出生的全鐘瑞和導演李重賢承認因《The Call：超時空通話》結緣，在拍攝結束後於最近發展成戀人，不少網民都大讚「導演好靚仔」、「郎才女貌」、「導演和演員的組合真的很妙，帶著愛意的鏡頭也會很不一樣，希望能看見電影上的二度合作」等等，紛紛送上祝福。