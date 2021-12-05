《驅魔高校》姜澯熙朴柔娜驚慄作　拍攝時被鬼壓無人走廊有腳步聲

由韓國男團SF9姜澯熙與《女神降臨》朴柔娜主演的《驅魔高校》，將於12月9日在香港上映。《驅魔高校》改編自韓國經典3D恐怖冒險遊戲，結合驚慄、驅魔、校園暴力、社會議題，建構出一套有深度的驚悚魔幻大作。

《驅魔高校》故事圍繞延斗高中，該校建於一處不祥之地，靈異事頻繁。（《驅魔高校》劇照）

《驅魔高校》故事圍繞延斗高中，該校建於一處不祥之地，靠其學生的純淨正氣壓制騰騰殺氣。一天，轉校生希民（姜澯熙 飾），在一連串神秘事件發生之際來這裏上學。希民仍不知道他的命運會從此改寫……當封印被破之際，也是他醒覺使命之時！

全片氣氛陰沉，極易投入其中。（《驅魔高校》劇照）

導演宋雲表示《驅魔高校》改編自韓國十分經典的3D恐怖冒險遊戲，「其實原作遊戲的故事就已經很扎實，但我們想在原本的故事中加入一些新元素令它更豐富，變成一部奇幻恐怖之作，另外我們加入也了校園暴力、母愛等社會議題，希望電影更有深度。」

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男主角姜澯熙是新世代男團SF9成員，21歲的他演出經驗豐富，曾在被稱為神劇的《信號》飾演年少男主角的哥哥、在《天空城堡》飾演善良資優生「宇宙」也極受好評。這次《驅魔高校》是他從未挑戰過的電影類型，在拍攝期間更還親身經歷了靈異事件。「小時候我真的有看過鬼，拍攝《驅魔高校》時也被鬼壓了，當時因為非常累，只好求鬼快點離開！」另外姜澯熙回憶起拍《驅魔高校》時，因為很多場景都在深夜的校園中進行，一直覺得很恐怖，就算去廁所也和經紀人兩人一組前往。「某天晚上我和經紀人兩人一起在學校的走廊，聽到很像腳步聲的聲音，好像有人尾隨我們走路，我和經紀人都聽到那個怪聲，結果我們一起拔腿狂奔！」

男女主角在《天空城堡》及《女神降臨》已經合作過，所以早已培養出高度默契。（《驅魔高校》劇照）

至於《驅魔高校》女主角為23歲新生代女星朴柔娜，雖然首度參與大銀幕演出，但去年她的演技已備受讚賞，因為在韓劇《女神降臨》中的她角色由黑化到洗白成功，演繹難度甚高。而她與男主角姜澯熙在《天空城堡》及《女神降臨》已經合作過，所以早已培養出高度默契，在《驅魔高校》朴柔娜飾演一位校園中神祕女高中生，將與姜澯熙一起驅魔。