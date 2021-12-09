People’s Choice｜劉思慕擊敗占士邦奪年度動作影星　網民感驚訝

美國歌影視界盛事《2021年People's Choice頒獎禮》昨晚於加州舉行，獎項均由觀眾選出，故得獎者與普遍電影頒獎禮或者金球獎、奧斯卡等大獎截然不同。憑Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）中飾演主角的劉思慕，竟然擊敗「占士邦」Daniel Craig勇奪年度動作影星獎，結果出人意表！

與劉思慕角逐獎項的巨星非常強勁，包括最後一次飾演占士邦的《007：生死有時》（No Time To Die）男星Daniel Craig、《黑寡婦》（Black Widow）的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）的雲狄素（Vin Diesel）。劉思慕上台奪獎後，於The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）合照。另外，The Rock亦憑《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）勇奪年度喜劇影星、年度電影男星及人民冠軍等3個大獎。

至於其他獎項，《黑寡婦》奪得年度電影獎，而施嘉莉祖安遜就勇奪年度電影女星獎。獲得5項提名的Disney+ Marvel劇《洛基》（Loki）男主角Tom Hiddleston獲頒年度電視男星獎，而風靡全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》就奪得年度瘋狂追看節目獎。

The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）合照。另外，The Rock亦憑《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）勇奪年度喜劇影星、年度電影男星及人民冠軍等3個大獎。（電視畫面）

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另外，大會亦頒發多個致敬及音樂大獎。名媛Kim Kardashian獲頒時裝偶像獎、奧斯卡影后荷爾芭莉（Halle Berry）則奪得年度人民偶像獎，Kim在上台領獎時公開感謝前夫Kanye West帶她進入時裝世界。而英國天后Adele就擊敗人氣歌手Billie Eilish及Cardi B奪得年度女歌手獎，韓國男團BTS亦捧走年度組合、歌曲等音樂大獎。