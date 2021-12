People’s Choice｜劉思慕擊敗占士邦奪年度動作影星　網民感驚訝

美國歌影視界盛事《2021年People's Choice頒獎禮》昨晚於加州舉行,獎項均由觀眾選出,故得獎者與普遍電影頒獎禮或者金球獎、奧斯卡等大獎截然不同。憑Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中飾演主角的劉思慕,竟然擊敗「占士邦」Daniel Craig勇奪年度動作影星獎,結果出人意表!

與劉思慕角逐獎項的巨星非常強勁,包括最後一次飾演占士邦的《007:生死有時》(No Time To Die)男星Daniel Craig、《黑寡婦》(Black Widow)的施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)及《F9狂野時速》(Fast & Furious 9)的雲狄素(Vin Diesel)。劉思慕上台奪獎後,於The Rock狄維莊遜(Dwayne Johnson)合照。另外,The Rock亦憑《幻險森林奇航》(Jungle Cruise)勇奪年度喜劇影星、年度電影男星及人民冠軍等3個大獎。

至於其他獎項,《黑寡婦》奪得年度電影獎,而施嘉莉祖安遜就勇奪年度電影女星獎。獲得5項提名的Disney+ Marvel劇《洛基》(Loki)男主角Tom Hiddleston獲頒年度電視男星獎,而風靡全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》就奪得年度瘋狂追看節目獎。

另外,大會亦頒發多個致敬及音樂大獎。名媛Kim Kardashian獲頒時裝偶像獎、奧斯卡影后荷爾芭莉(Halle Berry)則奪得年度人民偶像獎,Kim在上台領獎時公開感謝前夫Kanye West帶她進入時裝世界。而英國天后Adele就擊敗人氣歌手Billie Eilish及Cardi B奪得年度女歌手獎,韓國男團BTS亦捧走年度組合、歌曲等音樂大獎。