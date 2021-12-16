二人之謎｜腹部與陌生人被縫在一起　欠人性考驗結局極度無厘頭

David和Sara互不相識，一覺瞓發現腹部竟然被縫在一起。在一切未知的情況下，應該互相合作去抽絲剝繭查出原因，還是立即以利器分割連在一起的腹部？究竟是誰將兩人縫在一起？這是如《人形蜈蚣》般變態的恐怖實驗？還是要考驗人性？

《二人之謎》於12月10日在Netflix上架。（Netflix）

西班牙電影《二人之謎》（Two，西班牙譯：Dos）就講述了David（Pablo Derqui飾）和Sara（Marina Gatell飾）的恐怖經歷。兩人在不知情的情況下被迷魂，繼而被縫在一起，Sara在情緒崩潰後決定跟David合作找拆解謎團及離開密室的方法。在過程中，Sara懷疑幕後黑手是丈夫Mario，而一切都跟數字「2」有關。

《二人之謎》於12月10日在Netflix上架。（Netflix）

在拆解謎團期間，兩人找到一神秘女子的照片。其後Sara接聽電話後，聽到Mario最愛的莫札特《安魂曲》，便想起Mario一直沉迷研究「2」這個數字。Sara透露Mario曾經說過「2」是最小的質數也是當中唯一的偶數，二進制的基礎，唯一相加相乘甚至把自己提到次方時都能得出同樣數值的數字，第二個默慈金數。所謂的二次元，兩側對稱的基礎，左右大腦、陰陽、雌雄、肉體靈魂等。看到這裡，所拋出的懸念很自然會令觀眾引發無限幻想，並追看下去，推測兇手到底是否比《人形蜈蚣》中的瘋狂博士更變態？

可惜之後劇情開始出事，雖然有合理的解釋來連結整個故事，但毫無鋪排，感覺過於倉促，缺乏內容來鞏固將Sara和David被縫在一起的背後動機。加上戲中放了極大篇幅去描寫兩人被縫在一起的「困難」，其中如廁的一幕共花了3分鐘來描述，還有可以加入飲水和吃千層麵的橋段來說明兩人的內臟並沒有被縫在一起。以上過多的敘述，加上大量特寫和冗長的過鏡，只會令電影質感下降，讓觀眾出戲。

總括而言，電影構思尚算新鮮刺激，可惜處理手法卻有待改善，或者加插更多懸疑成分，讓觀眾跟著一起抽絲剝繭揭開謎團。還有兩位主角在這個危急的時刻竟然深情對望接吻起來似乎有點多餘，甚至乎在現實不會發生。以及Sara經常性嚎哭和尖叫等反智行為，在最後David看刀Sara拿著一把鈍的開信刀欲分割兩人時，David將刀在凳子上磨就可以將刀磨至鋒利，確實是有點不合理。另外，雖然兩位主角的演技不算是精湛，但值得讚賞兩人為藝術犧牲，幾乎整套戲77分鐘內都全裸上陣。

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