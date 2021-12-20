反恐雄心｜印度佐治古尼還原關禮傑跳天台　動作戲勁過「復仇者」

Netflix自2018年開始積極發展印度市場，除了外購印度影視作品，更與當地團隊製作不少高質劇集，包括《惡鬼收押所》（Ghoul）、《神聖遊戲》（Sacred Game）等。最近在該平台上架的Bollywood大製作《反恐雄心》（Sooryavanshi）將大量爆破、槍戰及打鬥場面結合喜劇和歌舞元素，必定能讓大家大開眼界！

《反恐雄心》（Sooryavanshi）已在Netflix上架。（電影海報）

劇情主要講述1993年孟買爆炸案後的13年，一個恐怖組織重新開始發動恐怖襲擊，而孟買反恐小組隊長Sooryavanshi（Akshay Kumar飾）負責追尋恐怖分子的下落及阻止恐怖襲擊發生。

《反恐雄心》是印度Bollywood大製作，耗資16.5億印度盧比（約1.65億港元），戲中有大量爆破、飛車及槍戰的動作場面。雖然印度天王Akshay Kumar已經年屆54，但仍然親自上陣演出大量打鬥場面，體能超強。在追捕恐怖分子時，Kumar竟然表演跳足3次天台，連關禮傑都要輸給他。

大部分打鬥場面都是Akshay Kumar親身上陣。（電視畫面）

點擊下圖看精彩的跳天台畫面：

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在電影的尾段，Akshay Kumar駕駛電單車追捕另一名歹徒時，命令直升機駛到頭頂，然後單手抓緊直升機去到海面，一手就將歹徒捉到，比起美國隊長、蜘蛛俠及「巨石強森」The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）還要厲害！

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電影在印度票房大收，在大量動作場面加入喜劇及歌舞元素，對香港觀眾來說很有新鮮感，但片長兩個半小時，確實是太長。如果在假期沒有事做，不妨以1.5倍速來收看打發時間也不錯。