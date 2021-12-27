2021電影｜盤點七部令人失望影片　《真·三國無雙》成眾矢之的

2021年仲有幾日就完，相信各位影迷心目中都有一個本年度最佳或者最差電影清單，今次小編同大家盤點今年七部令觀眾失望的電影，有些是口碑不似預期，有些是票房不似預期，未知是否有閣下的心水出現？

《真·三國無雙》



劉嘉玲的角色最受爭議。（劇照）

要數2021年談論度最高的電影，一定有份，由選角及製作開始便爭議不斷，到電影上映後，更加受到網民及各大媒體狠批，在全程不被睇好的情況下，最終《真·三國無雙》在兩岸三地的票房加埋只有二千多萬港元，以3億製作費來說，可謂「蝕到入骨」。

身形不算高大的韓庚扮演關羽遭網民狠批。（劇照）

雖然戲院票房收入失利，但有消息指Netflix以八位數字購入《真·三國無雙》的版權，創下華語片賣片價紀錄，而上架後亦連日來成為香港點擊排名冠軍。爛還爛，至少在十幾廿年後，仍有不少觀眾記得這部奇片。

《紅色通緝令》（Red Notice）



如無意外《紅色通緝令》會拍續集。（劇照）

這部由Netflix發行的2億美元大製作，找來「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及姬嘉鐸（Gal Gadot）三大巨星主演，牌面的確很吸引。

事實證明The Rock真係票房保證。（劇照）

可惜劇本就被評為「爛到出水」，有人甚至恥笑這部戲是使用電腦編劇軟件來完成劇本，才會寫得出如此公式化的劇情。雖然是爛片，《紅色通緝令》仍吸引大批觀眾收看，破紀錄成為Netflix史上點擊率最高的電影。

《永恆族》（Eternals）



《永恆族》創MCU口碑新低。（劇照）

MCU史上口碑最差的電影，在「爛番茄」的好評度只得46%，在奧斯卡最佳導演趙婷主理下，就算有十個全新角色的新鮮感，仍然無法挽回觀眾歡心。

涉獵的議題太多，但觀眾最想看的又不夠精彩。（劇照）

電影涉及多個嚴肅議題，製作質素亦不俗，但脫出過往框架的風險，就是不被觀眾接納，在MCU光環下失去光環，會否打擊試新的信心？

《自殺特攻》（The Suicide Squad）



《自殺特攻》在「爛番茄」的好評度高達9成。（劇照）

找來MCU《銀河守護隊》系列導演James Gunn「倒戈」，將5年前口碑奇差但大收旺場的同一作品砍掉重練，結果剛好掉轉，新版收穫好口碑但票房失利，連成本都收唔返。

小丑女的打戲相當精彩。（劇照）

主要原因是因為華納兄弟將電影同步安排在串流平台上架，加上疫情未過，但換個角度想，會否是因為觀眾對DC漫畫電影已失去信心呢？

《最後絕鬥》（The Last Duel）



觀眾身體都好誠實嘅…（劇照）

1億美元成本只收回3000萬美元票房，可謂本年度仆得最甘的電影。導演列尼史葛將這部電影的票房失敗怪罪於年輕人太沉迷手機身上，他亦大肆評撃過超級英雄電影，不少網民恥笑他輸唔起。究竟最大致命傷是什麼？或許不是劇本或演員，而是觀眾從頭到尾都對這部史劇冇興趣。

《回憶潛行》（Reminiscence）



戲中吳彥祖每一幕戲都好難頂，令觀眾失笑。（劇照）

要說MCU光環也照不住《永恆族》，這一部打著基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）旗號的作品同樣站不穩，導演Lisa Joy是路蘭的弟婦，也是神劇《西部世界》（Westworld）的創作人。

浪費咗個背景設定其實幾可惜。（劇照）

可是《回憶潛行》沒法展現她的實力，尤其是劇本上的不足，由一開始期待的懸疑末世科幻片，最後竟變成雞肋愛情戲，很多設定都予人多餘的感覺，尤其是吳彥祖的角色，全程像個小丑般吵吵鬧鬧。電影總票房只得1500多萬美元，也許又要將責任推去疫情身上。

《太空也入樽：改朝換代》（Space Jam: A New Legacy）



希望唔會拍第三集。（劇照）

一句講晒，因為主角係勒邦占士（LeBron James）唔係米高佐敦（Micheal Jordan），雖然無論睇邊一個演戲都會尷尬癌發作。