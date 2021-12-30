阿諾舒華辛力加與老婆分居10年終離婚　風流成性偷食女傭誕私生子

現年74歲的荷里活巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）10年前鬧出偷食工人姐姐兼有私生子的醜聞，結婚25年的妻子Maria Shriver提出分居及離婚，不過多年來兩人都沒有積極處理，據外國傳媒報道，阿諾終於在日前向法庭提交相關文件，為離婚一事正式畫上句號。

阿諾與Maria Shriver。（Getty Images）

阿諾與Maria Shriver在1986年結婚，並育有4名子女。其後女方於2011年宣布與阿諾分居後，隨即搬離兩人同住的豪宅，一星期後便爆出阿諾偷食女傭Mildred Baena誕下私生子Joseph的醜聞。消息指Maria一直知情，並處處忍讓，但沒想到阿諾仍跟Mildred私下來往，更被她捉姦在床才決意離婚。今次離婚的資產分配相當複雜，由於兩人沒有簽下婚前協議，估計4億美元（約31億港元）資產將會平均分半。

其實除了私生子事件，阿諾多年來亦鬧出過不少淫亂史。多年前接受成人雜誌訪問時，自爆會跟健身兄弟們一起參與「多人運動」。更直言經常被性伴侶投訴下體過大，不過他仍謙虛地表示健身不能讓下體變大。後來在荷里活爆紅後，阿諾仍沒有改掉他的風流。就算當時已跟甘迺迪家族後人，即結婚25年的妻子Maria拍拖時，竟然在拍攝電影《Red Sonja》時，出軌好友史泰龍當時的丹麥影星老婆Brigitte Nielsen。

另外，阿諾於2000年為英國早晨節目擔任嘉賓時，竟然在鏡頭前摸女主持Denise Van Outen大髀。事發後，有另一名女主持Anna Richardson表示在酒店房間訪問阿諾時，被對方胸襲，最終事件庭外和解。亦於2003年2003年競選加州州長時，被6名女子指控性騷擾。