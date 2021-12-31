《懸崖之上》獲金雞三大獎　張藝謀個人奪第十個金雞獎︰十全十美

第34屆中國電影金雞獎，在昨晚（30號）於廈門隆重舉行，英皇電影與大導演張藝謀首度結盟的超級巨製《懸崖之上》，連奪３獎，包括最佳導演（張藝謀）、最佳男主角（張譯）及最佳攝影（趙小丁）。而這個導演獎更是張藝謀個人第十隻「金雞」，難怪他亦心存喜悅，多謝公司讓他︰「十全十美。」

張藝謀憑《懸崖之上》奪得個人第十隻「金雞」。（官方相片）

在強敵林立下，張藝謀依然可以憑《懸崖之上》獲評審高度肯定，連奪最佳導演（張藝謀）、最佳男主角（張譯）及最佳攝影（趙小丁）三大重要獎項。首次挑戰諜戰題材的張藝謀導演，在台上特別鳴謝英皇電影：「謝謝英皇公司把這個劇本推薦給我，謝謝編劇全勇先，謝謝攝影趙小丁，美術林木、錄音、剪輯……各種我們台前幕後的工作人員！」

張導演感性的說︰「《懸崖之上》是我媽媽最後一次在片場看我，十全十美，這個獎是給她的！」（《懸崖之上》劇照）

貴為殿堂級國際大導演，張藝謀導演獲獎無數，笑言從沒記掛自己拿過多少個獎項，但最近接受訪問時發現︰「一回頭、一回首，我拍了四十年電影，得了九個金雞（獎），我們就聊起來說，要不就有個十全十美！所以從那時候開始，說心裡話，這幾天，還是真惦記是不是能有個十全十美呢？！」結果憑《懸崖之上》達成「十全十美」的願望，張導演感激各位評審的厚愛與支持。同時間，對張導演來說，《懸崖之上》還有另一層特別意義，他要將這個獎獻給生命中一個重要人物，張導演感性的說︰「《懸崖之上》是我媽媽最後一次在片場看我，十全十美，這個獎是給她的！」