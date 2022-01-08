《彭美與湯美》重演彭美拉自家性愛片失竊　莉莉詹絲還原荒淫情節

Disney+的新劇《彭美與湯美》（Pam and Tommy）將於2月2日首播，並分3集上架。劇集以大家熟悉的模特兒兼演員彭美拉安德遜（Pamela Anderson）真人真事改編，講述她與老公用手提攝錄機拍下的性愛片段，被家中水電工人偷走並放上網公開放映，事件震驚整個荷里活。而今次拍成影集後，更令人震驚是飾演彭美拉安德遜一角的莉莉詹絲（Lily James），竟然有外形同樣貌都可神還原，就連飾演老公Tommy Lee的「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）都一樣入血。

Disney+的新劇《彭美與湯美》（Pam and Tommy）將於2月2日首播。(《彭美與湯美》海報)

《彭美與湯美》的故事根據1997年，彭美拉安德遜和重金屬樂團Mötley Crüe成員Tommy Lee的性愛影片外流事件改編。當時互聯網剛起步，未有5G也沒有光纖，但33.6K的頻速無損影片的流傳度。事源這對夫婦向來有自拍性愛錄像帶的嗜好，供自娛用，及後因解僱了一位早對二人心生不滿的水電工Rand Gauthier（薛夫洛根Seth Rogen 飾），深深不忿下偷走錄影帶並要脅放上網傳播，事件轟動全球，堪稱史上首宗瘋傳的洩密事件。

劇集最初釋出首劇照(圖左)，已被網民大讚神還原度極高。（《彭美與湯美》劇照）

提起彭美拉，《沙灘拯救隊》最為深入民心。（《沙灘拯救隊》劇照）

影片最終都在互聯網上傳播，而兩夫婦便入稟告有份傳播影片的公司，最後獲得了150萬美元賠償（約$1,170萬港幣），另加律師費，作為他們的盈利所得。劇集會以三集播出，從中探討私隱、科技以及名人之間的界線。

劇中會火辣地重演性愛影片的內容。（《彭美與湯美》影片截圖）

影集釋出真正預告後，獲大家激讚，尤其覺得莉莉詹絲和沙巴遜史丹劇中造型非常神似，準確演繹這對狂放夫妻，而且二人的全新造型，完完全全掩蓋了大家對他們的印象，可謂神級還原。當中又以莉莉詹絲重現彭美拉的水着造型最為吸引，又逼真還原兩位當事人的荒淫生活，除了激吻戲，仲有浸浴和床上情節等，將這對情慾夫妻演得淋漓盡致，亦令向來型格的莉莉詹絲，以及演開英雄角色的沙巴遜史丹，眼前一亮。