金球獎2022｜琦溫斯莉再奪迷你劇視后　《Succession》封最佳劇集

《第79屆金球獎頒獎典禮》於香港時間今日（10/1）早上舉行，由於美國演藝圈以種族歧視為由抵制主辦單位，本屆是79年來首次沒有嘉賓出席及電視台直播。在迷你劇方面，大熱琦溫斯莉（Kate Winslet）憑HBO劇《東城奇案》 （Mare of Easttown）奪得視后，而Prime Video的《The Underground Railroad》就捧走「最佳有限劇集及電視電影」。

《第79屆金球獎頒獎禮》即將於香港時間明年1月10日早上舉行。（Getty Images）

琦溫斯莉（Kate Winslet）成功撼贏《Scenes from a Marriage》的Jessica Chastain、《女傭浮生錄》（Maid）的Margaret Qualley、《WandaVison》的Elizabeth Olsen及《Genius》的Cynthia Erivo奪獎，是繼艾美獎後再度奪得視后殊榮。至於最佳男主角方面，米高基頓（Michael Keaton）就憑《Dopesick》封視帝。

米高基頓（Michael Keaton）憑《Dopesick》封迷你劇視帝。（IG/@goldenglobes）

HBO製作的大熱劇《傳媒家族繼承人》（Succession）就奪得亮麗成績，除了Jeremy Strong奪得視帝外，劇集亦獲封劇情類最佳劇集，演員Sarah Snook亦奪的最佳女配角。另外，Jason Sudeikis就憑《Ted Lasso》勇奪音樂及喜劇類最佳男主角。

Jason Sudeikis憑《Ted Lasso》勇奪音樂及喜劇類最佳男主角。（IG/@goldenglobes）

劇集類完整賽果：

劇情類最佳影集 —《傳媒家族繼承人》（Succession）

音樂及喜劇類最佳影集 — 《Hacks》

最佳有限劇集及電視電影 — 《The Underground Railroad》

劇情類最佳男主角 — Jeremy Strong / 《傳媒家族繼承人》（Succession）

劇情類最佳女主角 — Michaela Jaé Rodriguez / 《紐約萬花筒》（Pose）

音樂及喜劇類最佳男主角 — Jason Sudeikis《Ted Lasso》

音樂及喜劇類最佳女主角 — Jean Smart / 《Hacks》

有限劇集及電視電影類最佳男主角 — Michael Keaton / 《Dopesick》

有限劇集及電視電影類最佳女主角 — 琦溫斯莉 / 《東城奇案》

最佳男配角 — 吳永秀 / 《魷魚遊戲》

最佳女配角 — Sarah Snook / 《傳媒家族繼承人》（Succession）