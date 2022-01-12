波巴費特之書｜58歲溫明娜曾演《仁心仁術》　憑打女角色再度爆紅

《星球大戰》（Star Wars）系列的美劇《曼達洛人》（The Mandalorian）第二季於上月底播出結局後，Disney+再推出衍生劇《波巴費特之書》（The Book of Boba Fett）。首兩集播出後大獲好評，劇中大量緊湊的動作場面讓劇集在爛番茄奪得93%的高分，當中飾演Fennec Shand的亞裔演員溫明娜亦因而爆紅。

《波巴費特之書》劇情講述賞金獵人波巴費特（Temuera Morrison飾）在《曼達洛人》第二季中幫助Din Djarin營救出Grogu後，繼續踏上冒險之旅。波巴費特與同伴Jenned Shand（溫明娜飾）取代巴（Jabba the Hutt）成為塔圖因（Tatooine）罪惡帝國的話事人後，而馳名銀河系。首集播出後，飾演Fennec的溫明娜在天台追捕不明刺客的動作場面精彩緊湊，獲劇迷大讚腎上腺飆升，令她再度爆紅。

現年58歲的溫明娜1963年於澳門出世，其後隨家人移居香港，4歲時母親改嫁美籍華裔男子後，舉家移民美國紐約。她畢業於卡內基美隆大學戲劇系，並於80年代尾90年代初踏入演藝圈，憑參演1988年的肥皂劇《As the World Turns》，成為首個在美國肥皂劇中參演的華裔女演員。

另外，她在1993年電影《喜福會》（The Joy Luck Club）擔任配角，同年溫明娜積極挑戰不同的角色，更曾拍攝過三級片《一夜風流》（One Night Stand），當中有大量性愛場面。其後，她除了在人氣劇《仁心仁術》（ER）中飾演陳景梅而為人熟悉後，再為迪士尼卡通《花木蘭》（Mulan）聲演主角花木蘭，更被雜誌《People》選為百大美女之一。

可惜踏入2000年，溫明娜因為懷孕而減少幕前工作，並將大部分時間放在照顧子女和家庭。隨著一對子女開始長大，她亦開始重返演藝圈，並在2013年在Marvel美劇《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）中飾演特工Melinda May為動作打鬥演出鋪路。而今次在《波巴費特之書》中的再次飾演打女，讓她儘管五十有八仍然人氣急升。

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