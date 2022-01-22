陳小春主演網絡電影《再戰江湖》　演變種山雞消費古惑仔遭狠批

由陳小春、李璨琛及朱永棠等主演的內地網絡電影《再戰江湖》日前上架，睇牌面已聞陣陣「古惑仔」味，陳、李二人分別飾演過「山雞」一角，現於平衡時空中與飾演「蕉皮」的朱永棠團聚，販賣《古惑仔》集體回憶，相信都足夠吸引觀眾收看。



陳小春在《古惑仔》叫「趙山河」，在《再戰江湖》就叫「章山河」，真係好明顯「致敬」。（電影海報）

《再戰江湖》講述多年前九龍話事人章山河（陳小春飾）因與人火拼而鋃鐺入獄，妻子悲痛不已難產早逝，留下女兒在福利院長大。多年後章山河出獄，決定金盆洗手獨自撫養女兒，然而為救昔日兄弟導致黑幫老大塔哩意外身亡，由此引來塔哩的弟弟查儂（李燦森飾）瘋狂報復。兄弟遇害、女兒被綁，章山河為救女兒與犯罪分子展開了一場獵殺對決。

而這部片的確沒令觀眾失望，除了讓大家稍稍回味一下《古惑仔》，幾乎沒有值得欣賞的地方，戲中陳小春的角色叫「章山河」，跟在《古惑仔》中叫「趙山河」只差個姓氏，朱永棠的角色叫「阿南」，不難聯想到在致敬「陳浩南」，而且兩個角色都手執單車鏈，實在未免太巧合。《再戰江湖》劇情更疑似抄襲南韓電影《魔鬼對決》，但犯駁位太多，有些設定更看得人尷尬。

朱永棠（右）的角色叫「阿南」，不難令人聯想到陳浩南。（影片截圖）

不少內地網民認為，陳小春多年來一直在消費《古惑仔》，明明有演技卻老演同一類型角色，簡單來說就是「食老本」。整部片表現最好的是李璨琛，但大家別忘記他在《新古惑仔之少年激鬥》中飾演少年版山雞，都是《古惑仔》電影宇宙的成員，這些年近半百或已過半百的老混混，還在上演90年代山寨港式黑幫恩怨情仇，個個都呻悶，何解仲長拍長有？

更多《再戰江湖》精彩場面