就算沒看過迪士尼動畫《魔雪奇緣》(Frozen),應該都有聽過主題曲《Let It Go》,無論大人或小朋友皆一聽洗腦,在YouTube點擊率達27億,可謂近代最成功的電影主題曲之一。

《Let It Go》可謂最受歡迎的電影歌曲之一。(劇照)

不過近日另一首迪士尼動畫歌曲,似乎可以動搖《Let It Go》的地位,去年上映的《奇幻魔法屋》(Encanto)歌曲《We Don't Talk About Bruno》,先後拿下美國及英國單曲榜冠軍,創迪士尼電影歌曲70年來最佳成績。歌曲由著名作曲家兼演員Lin-Manuel Miranda創作,找來幾位西班牙裔素人表演者演繹。

日前《奇幻魔法屋》拿下金球獎最佳動畫,有望在3月舉行的奧斯卡再下一城。(劇照)

當年《Let It Go》只能拿下英國單曲榜第11名,《We Don't Talk About Bruno》的成功令迪士尼都始料不及,各地小朋友都在社交平台哼著這首歌,到底它能否取代《Let It Go》,令人拭目以待。