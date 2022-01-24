慾罷不能｜第三季女參賽者質素直線飆升　有人唔夠10分鐘就破戒

風靡全球的情慾真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）第三季於日前捲土重來，上季的女參賽者被觀眾指水平下降，可能Netflix聽取了大家的意見，今季找來5位高質女參賽者參與這趟「禁慾之旅」，更將獎金調高至20萬美元（月155萬港元）。在不准發生關係的情況下，這10位約炮專家能夠學會與人認真建立情感？

《慾罷不能》第三季已於日前回歸Netflix。（Netflix）

第三季的玩法與過去兩季一樣，10位飢渴的參賽者若要成功捧走20萬美元，就要在一個月內乖乖「禁慾」，無論受到任何引誘都不能破戒。眾參賽者剛剛去到度假村時以為自己正參與名為《Pleasure Island》的節目，直至首日夜晚才得悉是要拍攝《慾罷不能》。所有參賽者都因禁止發生關係而頓時感到悲痛憤怒，更有人嚷著要離開。不過其中有兩位女參賽者因不甘遵從「限啪令」，在不足10分鐘便犯規，成為三季中破紀錄犯規的參賽者。現在就為大家介紹一下火辣性感的女參賽者！

Izzy Fairthorne

22歲的Izzy來自英國曼徹斯特，是本季最年輕的參賽者，在首集已經犯規，導致所有人損失3千美元（約2萬3千港元）。身為健身教練的她擁有Fit爆身材，雖然跟不少男士約會過，但至今仍未與人認真拍拖，是一位情場玩家，在節目中跟另一參賽者Jaz爭奪Truth。

+ 5

Beaux Raymond

來自英國的法律秘書Beaux Raymond今年24歲，她在節目中直言轉換對象的時間非常快己過去的男友亦多到數唔晒。Beaux對自己豐滿上圍感到自信，並表示自己最喜愛厚面皮的男士。

+ 6

Georgia Hassarati

26的Georgia來自澳洲布里斯本，憑甜美和爽直的性格成功俘虜了三位男參賽者的心。熱情的她最喜歡有自信、幽默的壞男孩，並希望未來的男友跟Justin Bieber相似。正在修讀助產士學位的她經常在Instagram上載性感照，至今已吸納到38萬粉絲。

+ 13

Holly Scarfone

來自美國科羅拉多州的Holly除了修讀心理學，亦是一位模特兒，是眾女參賽者中身材最高挑的。她在節目中表示，夢想希望能夠與世界各地的男士交往，厭倦談戀愛的她喜歡思想開放的男士。

+ 6

Jazlyn Holloway

來自美國維珍尼亞州的Jaz除了擔任模特兒之外，亦是以為設計師。在節目中表現的有點慢熱的Jaz跟Izzy同樣看中了Truth，兩人展開了一場爭仔戰。