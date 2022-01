Amazon於2019年宣布將《魔戒》系列拍成五季美劇,繼去年8月公開了首張劇照後,日前再發布了前導預告,劇名及劇情亦隨之曝光。據知首季已經完成拍攝,並會在今年9月2日以每周上架新集數的方式推出。

Amazon去年8月透過Instagram釋出最新劇照。(IG/@lotronprime)

劇集名為《Lord of the Rings: The Rings of Power》,而預告中亦看到鑄造魔戒的過程,並透露除了在《魔戒》系列中出現的魔戒之外,還有造給精靈、矮人及人類的魔戒,各方勢力為了爭奪魔戒而挑起權力鬥爭。

首季故事背景將設定在「第二紀元」(The Second Age),是距離電影系列三千多年前,而在中土世界(Middle-earth)Númenor這個地方將會是首季的主要舞台。至於劇情方面,現時能夠推斷出的就是創造魔戒的魔王Sauron的崛起、王國的興衰。此外,美劇版亦會講述大家在電影系列中沒有看過的邪惡勢力,包括在小說中提及到的Misty Mountains黑暗深處、精靈之都Lindon宏偉的森林等。