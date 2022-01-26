Emily in Paris｜58歲Sylvie透視裝亮相時裝周　少女身材秒成焦點

在Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）中，飾演毒舌Mean爆上司Sylvie的Philippine Leroy-Beaulieu，憑其法式優雅氣質而全球爆紅。雖然58歲但風韻猶存，更大方表示面對年華老去仍要瀟灑面對的態度讓她更令人喜愛。日前她獲邀出席巴黎男士時裝周時，以一襲墨綠色的透視露點貼身裙亮相，比起現場的超模還要吸引，簡約性感的造型輕鬆成為全場焦點！



58歲的Philippine Leroy-Beaulieu日前出席時裝品牌Ami的時裝騷時，穿上超薄的透視裙，加上沒有貼上乳貼，若隱若現看到上圍，外面穿上黑色大既嫵媚又性感。另外，她在《艾蜜莉在巴黎》中的出色表演讓她人氣急升，更有不少討厭主角Emily的劇迷表示比較想看《Slyvie in Paris》。其實Philippine本身亦大有來頭，除了父親是知名法國演員，其母親亦是Dior的高層。

Philippine出生於羅馬，16歲為了追隨演戲的夢想才移居法國。其父親是60年代的著名法國演員Philippe Leroy，不過由於父親不想她跟隨自己的腳步而極力反對。為了追夢Philippine沒有輕易放棄，入行不足兩年就獲得「法國奧斯卡」凱薩電影獎最佳新人女演員的提名。

對於在劇中飾演Slyvie一角，Philippine曾透露角色構思來自曾當Dior配飾部主管的媽媽，而穿搭風格亦參考了母親的日常服飾，而角色性格就是來自從小見到媽媽身邊因妒忌而變得刻薄的女性。

另外，Philippine在劇中以黑色比堅尼上陣的一幕成為劇迷熱烈討論，她早前接受雜誌訪問時透露這一幕是臨場才知道要作性感演出，原本非常擔憂，因疫情期間吃了很多零食亦喝了很多就，身材亦不夠過往纖瘦，不過很快便想通了，笑言：「畢竟我不是20歲，但其實誰又會在意？我是就是，我們不用在超過50歲後仍繼續追求20歲的身材。能用輕鬆的方式來談年齡這話題，我覺得很好。」