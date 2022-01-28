慾罷不能｜參賽者饑渴程度爆燈　犯眾憎情侶終極犯規獎金被扣至$0

全新一季的《慾罷不能》（Too Hot To Handle）已於日前回歸Netflix，一眾女參賽者的質素有所提升，亦將獎金調高至20萬美元（月155萬港元），讓劇情去向更加刺激。由於頭幾集有多位參賽者藐視規則多次犯規後，AI主持人Lana為參賽者安排了終極大挑戰，最後獎金竟然被扣至$0！

其實節目的主要目的就是希望這群只專注尋找性伴侶的參賽者，透過相處及工作坊來學會如何與人建立深層次的關係及面對自己的感受。可惜本季的參賽者們在大部分時間都專注於爭仔及互相誘惑，在多次犯規導致獎金只剩一半的情況下，連主持人都看不過眼，決定安排終極挑戰給所有人。

當AI主持人Lana假裝被病毒入侵故障而需要離線12小時，目的是為了觀測參賽者們是否會趁機會發生關係而將感情發展拋諸腦後。犯規次數最多的Nathan和Holly完全無視規則，竟然立即去到套房啪啪，最後導致所剩無幾的獎金被扣至零，讓努力控制自己的參賽者感到極為憤怒和失望。

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有不少網民看完節目後，對於Nathan和Holly不懂得自我控制都紛紛表示不解，更指兩人不斷重複犯錯非常討厭。當兩人得悉自己愚蠢的行為讓整個團隊被扣至$0後，Holly竟然躺在床上笑，更多次對著鏡頭表示說花掉的幾十萬絕對值得，不過此舉動被觀眾大鬧自私。

AI主持人Lana對於新一季參賽者的表演非常不滿意。（劇照）

同場加映：慾罷不能｜第三季女參賽者質素直線飆升 有人唔夠10分鐘就破戒

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