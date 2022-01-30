女友Georgina曾在大宅迷路半小時　C朗罕有示愛：冇諗過會咁愛佢

身為足球巨星C朗（Cristiano Ronaldo）的女友，佐真娜（Georgina Rodriguez）由名店售貨員搖身一變成為千萬網紅，現實版灰姑娘的故事讓萬千女士羨慕不已。以佐真娜為主題的紀錄片《I am Gerogina》日前終於登陸Netflix，除了揭露了佐真娜飛上枝頭的日常生活，還公開了與C朗邂逅的過程及甜蜜細節，而C朗亦出鏡力撐女友，更罕有地公開向佐真娜示愛。

C朗與佐真娜分別在首集憶起兩人邂逅的過程，當時還在馬德里Gucci上班的佐真娜表示本來準備下班，為應同事要求多留半小時才遇上C朗，笑言C朗實在太帥而小鹿亂撞，更不敢正眼看他，而C朗就直言看到佐真娜完全是一見鐘情。經過兩個月的電話通訊，兩人終於正式開始拍拖，C朗會駕著Bugatti跑車接佐真娜下班，兩人會立即回家過二人世界：「我從來沒有想過會這麼愛她。」

佐真娜在紀錄片中直言初期花了好一段時間才能適應C朗的奢華生活，更自爆曾在他的豪宅內迷路：「我第一次去他家時，去廚房喝完水都會迷路。我從客廳來回一趟都要花上半小時，那是因為我對那裡太陌生了，又沒有方向感。他的豪宅這麼大，而我從小就在一間破舊的公寓內成長。」並笑言居住了半年才熟悉環境。

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談起與C朗初時拍拖的點滴，佐真娜透露巴黎對兩人來說別具意義，因這個浪漫之都是兩人首次外遊的城市。C朗為了避開狗仔隊跟佐真娜去迪士尼樂園，不惜戴上眼鏡、假髮及頸巾易服外出。提起此事，C朗都不禁甜笑說：「我願意冒險！如果要我做多次，我都願意！那時候恢復了童心，躲躲藏藏，就像讀書時偷偷在朋友看不到的情況下親女朋友。那是佐真娜跟我在一起最美的時光！」

大家在社交平台上看到的佐真娜都是炫富的一面，但其實佐真娜非常悉心地照顧C朗的三個孩子，並視他們如己出。雖然佐真娜會出席大大小小的活動，但無論去到那裡仍堅持即日來回，希望能夠全天候照顧孩子們，這亦是C朗愛上佐真娜的原因。

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