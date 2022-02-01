黃一山又講周星馳　爆對方拍《新喜劇之王》用5千萬成本賺咗6億

黃一山（細龜）經常都在抖音拍片講一些圈內鮮為人知的事情，而他經常都會用周星馳來做主題，最新一條影片便是說《新喜劇之王》，他笑言《喜劇之王》和《新喜劇之王》他都沒有演出，但都想說一下，因為這部電影票房只有6.2億，有網友跟他說這部戲不應該拿出來評論，細龜說：「唔應該咁諗，你們反而應該咁樣諗，點解呢？話說點解有《新喜劇之王》嘅誕生呢？原本2019年春節檔期係留畀星爺嘅《美人魚2》，但佢電影有要求，想做好啲。到2018年，佢就話不知寫《喜劇之王》，因為啱啱好，2019播時候就係《喜劇之王》播放20週年，然後有賣點，掂呀。」

已經係3年前嘅電影。（《新喜劇之王》劇照）

那時候星爺用了三個月時間，連寫劇本和拍攝加後期，剛剛好2019年上映，細龜續說通常投資方能拿3份1的價錢：「呢部戲成本用咗幾多呢？只係用咗5千萬，搶除成本即係淨賺咗1億6千萬，係咪好好呢？未算，因為大家忽視咗有啲平台上都有播放，據聞平台收返十個億，然後再同星爺對半，即係星爺收5個億，換句話成本只係5千萬，但賺咗6億，係好成功，本小利大。」

又講星爺。（抖音）

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