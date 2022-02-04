《長津湖之水門橋》4日破17億　吳京回想拍攝苦況︰腸子被冷凍了

電影《長津湖之水門橋》，由陳凱歌及林超賢監製，徐克導演及監製，吳京、易烊千璽、段奕宏、朱亞文、李晨等領銜主演，承接上集《長津湖》狂收超過57億7千萬人民幣，榮登內地電影史上票房總冠軍之勢，原班人馬上陣《長津湖之水門橋》，安排在賀歲片大檔上映，結果不負眾望，開畫前預售數字已超越4億人民幣，到大年初一（1號）正式開畫，更勁收6億4千萬人民幣。截止今日（4/2），累積票房已到17億人民幣，無懸念地將會成為今年內地春節賣座冠軍。

在零下30度環境拍攝，絕對非易事。（《長津湖之水門橋》劇照）

查看其他賀歲片票房數字，累計第二位是由馬麗、魏翔主演的喜劇《這個殺手不太冷靜》，收8.5億人民幣，相差一倍。易烊千璽領銜主演的《奇蹟‧笨小孩》排第三收4.5億，而內地動畫《熊出沒·重返地球》則排第四，收近4億。

吳京再次成為票房保證。（《長津湖之水門橋》劇照）

《長津湖之水門橋》戰況可謂進一步升級，勇士在水門橋前飲冰臥雪、拚命抗戰，身處極端嚴寒的天氣下，頂著暴雪進行拍攝，對演員是一場異常艱辛的磨練。主角吳京就表示拍攝時，跟一眾演員就似並肩作戰般：「戲裡，我們是可以彼此付托生命的好戰友；戲外，我們也是心往一處想、勁往一處使的好拍檔，有一個人衝上去，其他人就跟著衝，每個人都是硬漢！」電影裡許多場景都是在攝氏零下三十多度的嚴寒狀況下完成，演員甫埋位已凍到渾身僵硬，開機時更要面對「加料」炮製——吹風機製造飄雪效果，吳京感慨道：「覺得腸子、肚子全被冷凍了，手粘在槍上，半邊臉是麻木的，這叫真聽、真看、真感覺！」

易烊千璽亦憑該片，榮登首位個人票房過百億的００後。（《長津湖之水門橋》劇照）

為了重現當年水門橋戰役的震撼實感，徐克導演亦全程與演員在一起接受風雪的考驗：「確實非常艱難，但必須要這麽做，因為你不這麽做，觀眾就看不到這場仗有多難打，演員就不知道要如何表現出那種爆發力。所以我在現場看到，大家的臉都被凍得通紅，甚至都被大風吹得做不出表情，但這樣就對了，當年的戰士就是在這樣的環境裡打仗的，我們也要這樣做，才能體驗到他們當年是懷著怎樣強烈的意志在戰鬥，你必須要設身處地，才能體會那種壯烈！」