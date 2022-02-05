《IT狗》「信父」真人導演羅永昌　多演出經驗為《黑社會》剝光豬

ViuTV原創劇《IT狗》昨晚（4/2）大結局，凌文龍飾演的葉念信一句︰「機會係留畀有信念嘅人」，技術性擊倒財雄勢大的Moby集團。而這句說話，正正源於信父為個仔改名時寄語︰「只要堅持信念，就冇嘢做唔到。」而這位字字珠璣的父親，是由導演羅永昌飾演，他曾經在杜琪峯旗下的銀河映像，擔任多年執行導演及導演一職，而家演出經驗仲好豐富。



羅永昌在劇中飾演信父，每每是阿仔的心靈導師。（《IT狗》影片截圖）

由羅永昌（昌哥）飾演的信父，全劇一直在機舖打機，看似百無聊賴，但往往在危急關頭就向阿仔伸出援手，結局篇更替兒子出頭，搵阿Lou講數，不少觀眾都讚羅永昌演得好。事實上羅永昌曾經是銀河映像的導演，在杜琪峯執導下，客串過不少角色，其中在《黑社會》更要為藝術犧牲，全裸上陣。

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羅永昌導演，於90年代加入影圈，後來加盟銀河映像，擔任過剪接、副導演、執行導演、導演及演員多個職位，擔任執行導演的作品有《槍火》（1999）、《暗戰》（1999）、《PTU》（2003）、《大隻佬》（2003）、《柔道龍虎榜》（2004）、《大事件》（2004）、《黑社會》（2005）等，而個人導演作品就有《天生一對》（2006）、《每當變幻時》（2007），以及在銀河映像最後一部作品《報應》（2011）。離開銀河後，昌哥執導過甄子丹主演的《3D冰封俠：重生之門》（2013）及《小Q》（2019）。

在銀河期間，昌哥不缺幕前演出機會，《文雀》更是最多戲份的一次。(《文雀》劇照)

昌哥在銀河時間相當長，參與幕前演出特別多，而且特別瞓身，例如在《文雀》（2008）中就以女護士造型現身，協助盜取盧海鵬身上條鎖匙。在《黑社會》（2005）就更加豁出去，飾演四眼明的他，為老大返廣州取回龍頭棍，但中途被大D哥（梁家輝 飾）人馬攔截，逼他交出棍，但義字當頭的他，縱被逼供都堅持唔肯講，甚至甘願將龍頭棍燒毀。

昌哥為角色瞓身演出，相當專業。（《黑社會》影片截圖）

羅永昌的演技可說是由杜Sir逼出來，事關由杜琪峯及韋家輝主理的銀河映像，向來奉行劇本是有生命的說法，往往去到片場有靈感，仍然可以大幅刪改劇本，連帶角色都可以有重大改動，為免臨時臨急難於召集正規演員，又怕會出現不連戲情況，所以杜Sir通常會「就地取材」，但凡員工，無論是製片、燈光、劇務還是副導，去到片場，都有機會身兼兩職，客串一角半色。事關身為劇組人員，一開工便會在場，要加戲減戲都方便得多，大大減低唔連戲的機會，因利成便培訓出一批具演技的幕後員工。