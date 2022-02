《魔戒》美劇角色海報曝光　斥資36億拍攝史詩級巨作成最昂貴劇集

Amazon製作的《魔戒》系列劇集《Lord of the Rings: The Rings of Power》於上月透過前導預告公開劇名及首季劇情後,日前再於社交平台公開了23張神秘角色海報。

相信好多粉絲都希望能夠在劇集系列中看到哈比人的蹤影,不過哈比人不會在首季亮相。(電影《魔戒》劇照)

從這些海報中,能看到劇情將帶領劇迷重返中土世界,不過每張海報都沒有角色頭像,大家只能靠配飾及服裝來推測角色的職業和種族。當中最容易猜到的,必定是魔王Sauron的盔甲。根據外媒報道,盔甲未必一定屬於Sauron,很可能是Sauron的主人,即是更邪惡更強大的Morgoth。

點擊下圖看所有角色海報:

首季劇情設定在原著作者J.R.R. Tolkien筆下的《The Hobbit》和《The Lord of the Rings》的三千年前,見證魔王Sauron的崛起、王國的興衰名,同時亦會提到在電影中提及過的精靈之都Lindon宏偉的森林、Misty Mountains黑暗深處等。有指拍攝首季的成本高達4.65億美元(約36.2億港元),成為最昂貴的劇集,值得期待一下。另外,劇集由Patrick McKay和J.D. Payne這對拍檔執導及編劇,並將於9月2日以每周上架新集數的方式推出。