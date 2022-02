Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)女星Awkwafina,日前宣布退出Twitter,全因多年來在這個平台上遭受網民霸凌,指她盜用非裔美國人的口音和舉止來表演謀利,Awkwafina表示聽從心理醫生的意見後,決定過幾年後才跟與粉絲在Twitter再會。

Awkwafina十年前以饒舌歌手身份出道,想不到被網民指控她挪用黑人文化。(影片截圖)

Awkwafina前日(5日)在Twitter撰長文,表示自己從未去嘲諷及侮辱人,亦從未對人不善,以饒舌歌手身份出道的她,即使自己不是非裔有色人種,但仍盡力去了解非裔文化和歷史,面對多年來的不斷指責,決定退出Twitter一段時間,未來仍會繼續使用其他社交媒體:「我不是酒駕撞死人的逃犯,但你們可以在其他社群軟體上找到我,至少那些人不會叫你去死!」

Awkwafina宣布退出Twitter全文