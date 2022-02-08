Tinder詐騙王｜Simon造型輪廓撞樣視帝陳展鵬　竟然曾到訪香港？

Netflix新上架的犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》（The Tinder Swindler）震撼全球，解構騙子Simon Leviev如何假扮成以色列鑽石大王兒子，在交友App Tinder上騙取女士們的感情和金錢，其中在紀錄片出鏡的三位受害者至今仍負債。有網民就表示Simon無論造型及輪廓，竟然撞樣無綫視帝陳展鵬！

紀錄片已於日前在Netflix上架。（Netflix）

Simon Leviev身穿名牌，經常戴著眼鏡或太陽眼鏡，乘搭私人飛機駕駛超跑，出入更有保鏢在旁，更豪花千萬請受害人入住五星級酒店豪華套房，成功讓受害人墮入騙局。不過有網民就表示面上留有鬍鬚的Simon，與陳展鵬撞樣，尤其是在2017年無綫劇《乘勝狙擊》中的樣貌及造型餅印一樣！

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另外，雖然Simon並沒有答應參與紀錄片，不過在受害人提供的片段中看到，Simon正身處香港國際機場，疑似在2018至於2019年期間曾到訪香港。片段中Simon正跟瑞典女子Pernilla Sjoholm視像通話，表示已經將借來的金錢還給對方，而Simon身後的展示牌則寫上繁體字，而顏色及標誌性亦證明了他在客運大樓天花。看到片段後，不禁思考究竟Simon來港的目的，是否曾在香港騙取，而香港又有沒有女士被Simon欺騙過？