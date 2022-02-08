古天樂監製《一家人大戰機械人》競逐奧斯卡︰希望帶正能量俾大家

第94屆奧斯卡頒獎典禮將於3月27日頒發，而今晚（8/2）香港時間晚上9點18分，公布了入圍名單。其中最令人驚喜是由天下一投資製作，古天樂擔任執行監製的動畫《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs the Machines），獲提名最佳動畫，有機會替港人爭光。
《第94屆奧斯卡金像獎》提名名單公布，古天樂首次投資兼任執行監製的美國動畫《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs the Machines），最終不負眾望以大熱姿態入圍角逐最佳動畫提名，為香港電影人爭光！
對於監製作品入圍，為港人爭光，古天樂表示開心同榮幸︰「希望呢部動畫可以帶到依家最需要嘅正能量俾大家，最重要係提醒大家要更加珍惜同一家人相處嘅時間。希望以後可以帶更多好嘅動畫作品俾大家。」
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香港電影公司天下一與哥倫比亞影業（Columbia Pictures）及索尼動畫（Sony Pictures Animation）聯合出品的動畫電影《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs The Machines），於今年5月在Netflix上線，電影獲極高評價，甚至已經有外媒稱此作品是明年奧斯卡最佳動畫的大熱門，結果不負眾望，順利入圍競逐最佳動畫。
其他候選動畫
《奇幻魔法屋》（Encanto）
《Flee》
《盛夏友情天》（Luca）
《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）