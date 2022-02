古天樂監製《一家人大戰機械人》競逐奧斯卡︰希望帶正能量俾大家

第94屆奧斯卡頒獎典禮將於3月27日頒發,而今晚(8/2)香港時間晚上9點18分,公布了入圍名單。其中最令人驚喜是由天下一投資製作,古天樂擔任執行監製的動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs the Machines),獲提名最佳動畫,有機會替港人爭光。

(《一家人大戰機械人》劇照)

《第94屆奧斯卡金像獎》提名名單公布,古天樂首次投資兼任執行監製的美國動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs the Machines),最終不負眾望以大熱姿態入圍角逐最佳動畫提名,為香港電影人爭光!

對於監製作品入圍,為港人爭光,古天樂表示開心同榮幸︰「希望呢部動畫可以帶到依家最需要嘅正能量俾大家,最重要係提醒大家要更加珍惜同一家人相處嘅時間。希望以後可以帶更多好嘅動畫作品俾大家。」

由於是一家人的故事,電影結尾特意加製作人的家庭晾,當中包括執行監製古天樂。《一家人大戰機械人》在Netflix上架時,已經獲外媒吹捧為來年奧斯卡的大熱門。(《一家人大戰機械人》影片擷圖)

香港電影公司天下一與哥倫比亞影業(Columbia Pictures)及索尼動畫(Sony Pictures Animation)聯合出品的動畫電影《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs The Machines),於今年5月在Netflix上線,電影獲極高評價,甚至已經有外媒稱此作品是明年奧斯卡最佳動畫的大熱門,結果不負眾望,順利入圍競逐最佳動畫。

其他候選動畫

《奇幻魔法屋》(Encanto)

《Flee》

《盛夏友情天》(Luca)

《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)