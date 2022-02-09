最後一搏｜森姆積遜破格演91歲失智老人　演技層次讓劇迷嘆為觀止

荷里活綠葉王森姆積遜（Samuel L. Jackson）在Apple TV+即將於3月推出的新劇《最後一搏》（The Last Days of Ptolemy Grey）中，挑戰演出瀕臨失智的老人。在最新預告中看到森姆積遜由盛年演到91歲，展現令人讚歎的演技層次，獲劇迷一致讚賞。

《最後一搏》將於 3 月 11 日推出首兩集，其後逢星期五更新一集。（AppleTV+）

對於飾演這個極具挑戰性的角色，森姆積遜接受訪問時透露身邊有不少親人承受著阿茲海默症之苦：「我見證著他們的狀態惡化，隨著病情而變成另一個人。」並表示希望透過新劇中的角色，能為失智症患者及他們的照顧者帶來希望和正能量。

森姆積遜由盛年演到91歲，展現令人讚歎的演技層次。（劇照）

劇集改編自小說作家Walter Mosley的暢銷同名作品，講述91歲獨居老人Ptolemy Grey（森姆積遜飾） 獨自面對著日益逼近的阿茲海默症。其外甥是他與外界的唯一連繫，可惜這位親人不幸在一場街頭槍擊中被殺，剩下外甥的同屋主蘿賓（Dominique Fishback 飾）甘願肩負照顧他的重任。樂觀的蘿賓鼓勵著Ptolemy同時，又遇到了一位醫生，提供一項極具爭議性的藥物療程 — 用藥後，Ptolemy擁有前所未有的洞察力、甚至重拾所有記憶，療程不但令「腦洞大開」的Ptolemy重新發現被遺忘的過去，更讓他發現更多有關外甥喪命的蛛絲螞跡；然而藥物會令他步入不可逆轉的生命倒數，Ptolemy因此決定利用短促的餘生成就最大的意義。

森姆積遜同時擔任主角和執行監製。（劇照）

森姆積遜在劇中除了主演，更擔任執行監製，並搭擋憑電影《Judas and the Black Messiah》入圍 2021 年英國電影學會學院獎（BAFTA）最佳女配角的 Dominique Fishback 等演員演出。劇集導演 Ramin Bahrani 亦曾憑電影《白老虎》獲得 2021 年奧斯卡最佳改編劇本等獎項提名。共六集的《最後一搏》將於 3 月 11 日推出首兩集，其後逢星期五更新一集。