《尼羅河謀殺案》台前幕後雲集大英博物館　重溫赴埃及拍攝點滴

懸疑推理鉅製電影《尼羅河謀殺案》，一眾演員日前雲集於倫敦大英博物館埃及展出席晚宴，重溫遠赴埃及拍攝時的點滴並預祝電影大賣。

犯罪懸疑電影《尼羅河謀殺案》為《東方快車謀殺案》的續作，姬嘉鐸更會加盟。（網上圖片）

繼全球叫好叫座的《東方快車謀殺案》後，原班製作團隊再度回歸，把神級英國偵探小說皇后阿嘉莎姬絲蒂(Agatha Christie) 另一經典著作《尼羅河謀殺案》搬上大銀幕。而且配上星光熠熠演員陣容，除有金像提名導演兼男星簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）再度自導自演經典角色神探約喬魏柏賀，演員陣容還有湯比文（Tom Bateman）、榮獲四次奧斯卡提名女星安納貝寧 （Annette Bening）、羅素畢特（Russell Brand）、阿里費薩（Ali Fazal）、丹法蘭琪(Dawn French)、《神奇女俠》姬嘉鐸（Gal Gadot）、《以你的名字呼喚我》艾米漢默 （Armie Hammer）、《權力遊戲》露絲萊斯莉 （Rose Leslie）等。

今次故事發生在尼羅河上流社會的豪華郵輪上，製作團隊專誠遠赴埃及拍攝，讓觀眾全程盡享神秘又迷人的異國風情。故事由一對新婚夫婦，與前度情人之間錯綜複雜的情慾關係開始，引發連環神秘命案為主線，在風光如畫的蜜月旅程中暗藏勾心鬥角、危險和殺機。全新版本更特別加入曲折離奇的細節，令劇情更加峰迴路轉意想不到。