《魔戒》《哈比人》小說改編權拍賣　成交價或高達20億美元或以上

《魔戒》(The Lord of the Rings)電影三部曲及《哈比人》(The Hobbit)系列電影分別都是改編自已故英國作家J. R. R. Tolkien的著作,六部電影合共獲得接近60億美元收入。然而近日有外國傳媒報道,持有J. R. R. Tolkien作品改編權的製片公司Saul Zaentz Company準備出售J. R. R. Tolkien的資產。



《魔戒》電影三部曲的全球票房近30億美元。(《魔戒首部曲:魔戒現身》劇照)

據外國傳媒《Variety》報道,Saul Zaentz Company準備出售其多年擁有的J. R. R. Tolkien小說改編權,當中包括《魔戒》及《哈比人》改編電影、遊戲、周邊商品、活動及主題公園等權利,還有《The Silmarillion》及《Unfinished Tales》這兩部小說的改編權。Saul Zaentz Company已經透過ACF投資銀行處理此事,在快在本周開始。該報道指出,這宗買賣或達到20億美元或以上。目前Saul Zaentz Company及ACF投資銀行對沒有回應此消息。

《魔戒》在2001年上映時,風靡全球。(《魔戒首部曲:魔戒現身》劇照)

然而該報道續指出,這次買賣並非偶然,而是Saul Zaentz Company看準亞馬遜即將在今年9月2日首播粉絲期待已久兼成本極高的劇集《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings: The Rings of Power),故相信目前亞馬遜位列眾買家之首,今次買賣是志在必得。

《魔戒》電影三部曲後,還有前傳《哈比人》系列電影,這三部作品又收獲近30億美元全球票房。(《魔戒首部曲:魔戒現身》劇照)

值得一提的是,華納兄弟旗下的新線影業(New Line Cinema)是《魔戒》電影三部曲的發行商,因此前者仍保留了部份《魔戒》電影的改編權。正如華納兄弟去年宣布與新線影業和華納兄弟動畫公司合作製作一部動畫電影《魔戒:洛汗人之戰》(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)。