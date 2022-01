【奇異博士2】45歲班尼迪甘巴貝治狂操身形 極罕爆肌照曝光

現年45歲的班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)在Marvel電影宇宙中飾演奇異博士,其角色首次出現是在2016年上映的《奇異博士》(Doctor Strange)。他除了飾演奇異博士外,還在戲中擔任反派「多瑪姆」的動作捕捉及配音。至於《奇異博士》的續集電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將在今年5月底上映,近日網上流出班尼迪甘巴貝治為續集電影苦練的成果。



班尼迪甘巴貝治為《奇異博士2:失控多元宇宙》瘋狂操練,或者因為他需要應付三個角色的。(《奇異博士2:失控多元宇宙》預告擷圖/網上圖片)

《奇異博士2:失控多元宇宙》除了有「奇異博士」班尼迪甘巴貝治外,還有「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)、黃凱旋(Benedict Wong)、Rachel McAdams及Xochitl Gomez等。另外,由於涉及失控多元宇宙,有傳洛基、女版洛基、時間變異管理局的特工Mobius、甚至有傳X教授及另一宇宙的鐵甲奇俠亦會登場。

早前有粉絲透過周邊商品,找到第三位奇異博士。(《奇異博士2:失控多元宇宙》預告擷圖)

近日網上流出「奇異博士」班尼迪甘巴貝治為續集電影《奇異博士2:失控多元宇宙》訓練的照片。從照片可以見到,他為今次電影努力增肌,爆肌的身材實屬罕見。或者他今次需要處理多個角色,故需要操練不同體型。他除了飾演奇異博士外,還有另下兩版奇異博士,或者除了這三角色外,反派角色或又再需要他進行動作捕捉與配音。點擊下圖即睇《奇異博士2:失控多重宇宙》分析!!!

