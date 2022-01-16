【奇異博士2】45歲班尼迪甘巴貝治狂操身形 極罕爆肌照曝光

現年45歲的班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）在Marvel電影宇宙中飾演奇異博士，其角色首次出現是在2016年上映的《奇異博士》（Doctor Strange）。他除了飾演奇異博士外，還在戲中擔任反派「多瑪姆」的動作捕捉及配音。至於《奇異博士》的續集電影《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）將在今年5月底上映，近日網上流出班尼迪甘巴貝治為續集電影苦練的成果。
《奇異博士2：失控多元宇宙》除了有「奇異博士」班尼迪甘巴貝治外，還有「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、黃凱旋（Benedict Wong）、Rachel McAdams及Xochitl Gomez等。另外，由於涉及失控多元宇宙，有傳洛基、女版洛基、時間變異管理局的特工Mobius、甚至有傳X教授及另一宇宙的鐵甲奇俠亦會登場。
近日網上流出「奇異博士」班尼迪甘巴貝治為續集電影《奇異博士2：失控多元宇宙》訓練的照片。從照片可以見到，他為今次電影努力增肌，爆肌的身材實屬罕見。或者他今次需要處理多個角色，故需要操練不同體型。他除了飾演奇異博士外，還有另下兩版奇異博士，或者除了這三角色外，反派角色或又再需要他進行動作捕捉與配音。點擊下圖即睇《奇異博士2：失控多重宇宙》分析！！！
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