奇異博士2│首條預告藏大量訊息　14點分析延續「不戰無歸」故事

Marvel Studios超級英雄電影《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）昨晚突然公開首條電影預告，並順道公開了中文戲名。相信當時影迷在戲院觀看《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），首次見到這預告時，已經相當震撼，如今就跟影迷逐格分析這條預告的重要資訊，及如何影響之後的Marvel及SONY的電影宇宙。
《奇異博士2：失控多重宇宙》首條預告長約兩分鐘，故事銜接《蜘蛛俠：不戰無歸》展開，由於奇異博士受到彼得柏加的委託，希望全世界忘記他就是蜘蛛俠。可惜他在奇異博士使用咒語期間多次打擾，最終引來不同宇宙的蜘蛛俠宿敵。雖然蜘蛛俠及奇異博士最後都成功補救，但從《奇異博士2》的預告可以知道，其實並非如此，因為他們已經「篡改了空間與時間的穩定性」。
之後就見到奇異博士去找溫黛，當時後者知道前者會來找她，並跟他表示：「我犯了錯，導致有人受傷害。」然而奇異博士回應稱：「我不是來談西景鎮。」看來奇異博士一直都有留意溫黛在西景鎮所發生的事，所以在《溫黛與幻視》（WandaVision）播映時，曾見到飾演奇異博士的班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）在演出名單上，可是官方最後決定把他客串的部份抽走。如今終於解釋了奇異博士來找溫黛的目的。
之後奇異博士表明來意，需要溫黛的幫忙，並問後者：「你對多元宇宙知道多少？」，溫黛聽後顯得非常不安。之後預告閃過很多畫面，其中反派章魚Gargantos及曾在《無限可能：假如…？》（What If...?）出現的邪惡版「至尊奇異博士」亦有現身。點擊下圖即睇《奇異博士2：失控多重宇宙》分析！！！
+20
《奇異博士2︰失控多元宇宙》首預告 黑化版奇異博士震撼現身蜘蛛俠不戰無歸│傳《奇異博士2》預告變片尾 超強生物將壓軸登場蜘蛛俠不戰無歸│7條電影片段流出 奇異博士同樣能使出紅女巫絕技奇異博士2│演員名單更新 《洛基》三重要角色將加入多重宇宙困局【奇異博士2】傳劇組將在洛杉磯進行6星期補拍 或牽涉重要場景【蜘蛛俠3】未後製劇照流出 揭4大反派被囚「奇異博士」至聖所蜘蛛俠不戰無歸│一文解構「蜘蛛俠」7大造型 黑金戰衣一早出現過【蜘蛛俠不戰無歸】詳細分析片尾彩蛋 究竟要睇到邊度先好離場？