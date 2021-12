奇異博士2│首條預告藏大量訊息　14點分析延續「不戰無歸」故事

Marvel Studios超級英雄電影《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)昨晚突然公開首條電影預告,並順道公開了中文戲名。相信當時影迷在戲院觀看《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home),首次見到這預告時,已經相當震撼,如今就跟影迷逐格分析這條預告的重要資訊,及如何影響之後的Marvel及SONY的電影宇宙。



《奇異博士2:失控多重宇宙》原本是《蜘蛛俠:不戰無歸》的第二條片尾片段。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

《奇異博士2:失控多重宇宙》首條預告長約兩分鐘,故事銜接《蜘蛛俠:不戰無歸》展開,由於奇異博士受到彼得柏加的委託,希望全世界忘記他就是蜘蛛俠。可惜他在奇異博士使用咒語期間多次打擾,最終引來不同宇宙的蜘蛛俠宿敵。雖然蜘蛛俠及奇異博士最後都成功補救,但從《奇異博士2》的預告可以知道,其實並非如此,因為他們已經「篡改了空間與時間的穩定性」。

蜘蛛俠與奇異博士開啟了多元宇宙。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

之後就見到奇異博士去找溫黛,當時後者知道前者會來找她,並跟他表示:「我犯了錯,導致有人受傷害。」然而奇異博士回應稱:「我不是來談西景鎮。」看來奇異博士一直都有留意溫黛在西景鎮所發生的事,所以在《溫黛與幻視》(WandaVision)播映時,曾見到飾演奇異博士的班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)在演出名單上,可是官方最後決定把他客串的部份抽走。如今終於解釋了奇異博士來找溫黛的目的。

奇異博士的咒語「篡改了空間與時間的穩定性」。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

之後奇異博士表明來意,需要溫黛的幫忙,並問後者:「你對多元宇宙知道多少?」,溫黛聽後顯得非常不安。之後預告閃過很多畫面,其中反派章魚Gargantos及曾在《無限可能:假如…?》(What If...?)出現的邪惡版「至尊奇異博士」亦有現身。點擊下圖即睇《奇異博士2:失控多重宇宙》分析!!!