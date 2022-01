《奇異博士2: 失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將於今年5月上映,雖然早前已公開首段預告片,但觀眾對於劇情的掌握仍不多,關於電影故事發展的傳言仍不斷出現。

近日傳出湯告魯斯將會加盟《奇異博士2》,有網民立即自製造型照。(IG圖片)

近日就有消息指,《奇異博士2》將會出現由另一宇宙而來的「鐵甲奇俠」(Iron Man),不過當然並非由羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)飾演,而是重量級巨星湯告魯斯(Tom Cruise)!其實當年有傳羅拔唐尼並非飾演鐵甲奇俠的第一人選,片方曾力邀湯告魯斯演出但因檔期問題而未能成事,而湯告魯斯幾年前受訪亦提及這段往事:「我喜歡羅拔唐尼,好難想像其他人演出呢個角色(鐵甲奇俠),我認為佢係最合適人選。」

黑化奇異博士令人期待!(預告截圖)

此外,仲有傳2003年曾飾演「夜魔俠」(Daredevil)的賓艾佛力(Ben Affleck)亦有機會回歸,片方現正力邀他出山,雖然尚未知是否屬實,但眼見《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)三代蜘蛛俠同場反應極好,相信迪士尼都會想照辦煮碗再玩同一招。