終於,《奇異博士2︰失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)首預告殺到嚟。大家睇晒《蜘蛛俠︰不戰無歸》未?未都幫你唔到,因為MARVEL官方仲心急過你,一踏正過咗一星期的防劇透期限,立即將電影壓軸個片尾彩蛋,即係《奇異博士2》的首預告公開,除公布全名為《奇異博士2︰失控多元宇宙》,亦強調將於2022年5月上畫。

預告開來,就是一個扭曲的多元宇宙,源於奇異博士幫蜘蛛俠忙期間出事。(《奇異博士2︰失控多元宇宙》預告截圖)

當中有奇異博士在婚禮的場面。(《奇異博士2︰失控多元宇宙》預告截圖)

《奇異博士2》故事延續《蜘蛛俠:不戰無歸》,因為要幫蜘蛛俠解決身份曝光問題,誤將多元宇宙打開,雖然期間奇異博士極力挽救,但最後都難以回復正常。由於事態嚴重,奇異博士要去找紅女巫幫手合力糾正,而這設定就跟劇集《溫黛與幻視》(WandaVision)銜接。

專程去搵紅女巫幫手。(《奇異博士2︰失控多元宇宙》預告截圖)

而更可怕是同時間,釋放了邪惡版「至尊奇異博士」到同一宇宙,該角色在《無限可能:假如…?》(What If...?)都有出現,相信今集奇異博士要黎明上身,「要贏人先要贏自己」至搞得掂。

《奇異博士2︰失控多元宇宙》上映資料

主演︰

班尼狄甘巴貝治

黃凱旋

伊莉莎伯奧森

麗素麥雅當絲



上映日期︰2022年5月