奇異博士2│周邊商品率先劇透　揭預告暗藏3位不同宇宙之奇異博士

由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)、黃凱旋(Benedict Wong)及Xochitl Gomez主演的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將在今年5月全球上映,而電影的首條預告是《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)的第二條片尾片段,讓觀眾非常震撼。在《蜘蛛俠:不戰無歸》上映一星期後,Marvel Studios立即公開這條預告。當時以為兩位奇異博士已經夠震撼時,有粉絲發現Marvel Studios疑似推出三個不同時空的奇異博士。



奇異博士的咒語「篡改了空間與時間的穩定性」。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

在首次觀看《奇異博士2:失控多元宇宙》預告時,相信有看過《無限可能:假如…?》(What If...?)的觀眾會感到非常震驚,皆因前者的部份預告畫面竟然跟後者的第四集《假如…奇異博士失去了他的心靈而不是雙手》(What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?)非常相似。

《奇異博士2:失控多元宇宙》預告隱藏很多訊息。(《奇異博士2:失控多元宇宙》預告擷圖)

然而在《奇異博士2:失控多元宇宙》的預告出現的邪惡版至尊奇異博士,其造型跟《假如…奇異博士失去了他的心靈而不是雙手》時不太相似,但相信其概念相同,會是一位吸收過各種怪物能量的邪惡至尊奇異博士。

除此之外,當然還有因為在《蜘蛛俠:不戰無歸》時,「篡改了空間與時間的穩定性」的那位奇異博士。然而早前有粉絲分析預告時,指出其造型跟另外兩位奇異博士不一樣,故相信有第三位奇異博士出現。當時大家以為粉絲亂說之際,周邊商品立即推出助證,其造型與電影預告出現的那位奇異博士非常相似,而商品更指出該奇異博士為「Defender Strange」。

+ 3

據了解,捍衛者聯盟(The Defenders)最初就是由奇異博士領導,當時成員包括變形俠醫、Namor及銀魔。他們首次以捍衛者聯盟身份登場是在1971年12月出版的漫畫《Marvel Feature》#1。在1972年至1986年這期間,雖然捍衛者聯盟不斷輪換,但奇異博士及變形俠醫是常設成員。有趣地,屬於Marvel電影宇宙的Netflix劇集《漫威捍衛者聯盟》(Marvel's The Defenders),當時組織成員包括夜魔俠、Jessica Jones、Luke Cage及鐵拳。點擊下圖即睇《奇異博士2:失控多重宇宙》分析!!!