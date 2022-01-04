奇異博士2│周邊商品率先劇透　揭預告暗藏3位不同宇宙之奇異博士

由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、黃凱旋（Benedict Wong）及Xochitl Gomez主演的《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）將在今年5月全球上映，而電影的首條預告是《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的第二條片尾片段，讓觀眾非常震撼。在《蜘蛛俠：不戰無歸》上映一星期後，Marvel Studios立即公開這條預告。當時以為兩位奇異博士已經夠震撼時，有粉絲發現Marvel Studios疑似推出三個不同時空的奇異博士。



奇異博士的咒語「篡改了空間與時間的穩定性」。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

在首次觀看《奇異博士2：失控多元宇宙》預告時，相信有看過《無限可能：假如…？》（What If...?）的觀眾會感到非常震驚，皆因前者的部份預告畫面竟然跟後者的第四集《假如…奇異博士失去了他的心靈而不是雙手》（What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?）非常相似。

《奇異博士2：失控多元宇宙》預告隱藏很多訊息。（《奇異博士2：失控多元宇宙》預告擷圖）

然而在《奇異博士2：失控多元宇宙》的預告出現的邪惡版至尊奇異博士，其造型跟《假如…奇異博士失去了他的心靈而不是雙手》時不太相似，但相信其概念相同，會是一位吸收過各種怪物能量的邪惡至尊奇異博士。

除此之外，當然還有因為在《蜘蛛俠：不戰無歸》時，「篡改了空間與時間的穩定性」的那位奇異博士。然而早前有粉絲分析預告時，指出其造型跟另外兩位奇異博士不一樣，故相信有第三位奇異博士出現。當時大家以為粉絲亂說之際，周邊商品立即推出助證，其造型與電影預告出現的那位奇異博士非常相似，而商品更指出該奇異博士為「Defender Strange」。

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據了解，捍衛者聯盟（The Defenders）最初就是由奇異博士領導，當時成員包括變形俠醫、Namor及銀魔。他們首次以捍衛者聯盟身份登場是在1971年12月出版的漫畫《Marvel Feature》#1。在1972年至1986年這期間，雖然捍衛者聯盟不斷輪換，但奇異博士及變形俠醫是常設成員。有趣地，屬於Marvel電影宇宙的Netflix劇集《漫威捍衛者聯盟》（Marvel's The Defenders），當時組織成員包括夜魔俠、Jessica Jones、Luke Cage及鐵拳。點擊下圖即睇《奇異博士2：失控多重宇宙》分析！！！