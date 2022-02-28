演員工會獎｜謝茜嘉謝西婷爆冷封影后　擊敗Lady Gaga妮歌潔曼

美國影視界盛事「第28屆美國演員工會獎」（28th Annual Screen Actors Guild Awards）於香港時間今早舉行，電影獎項方面，謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）憑電影 《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）爆冷擊敗Lady Gaga及妮歌潔曼（Nicole Kidman）勇奪影后！

謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）憑電影 《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）爆冷奪影后。（IG/@sagawards）

今年影后獎項鬥得難分難解，入圍的有《GUCCI名門望族》（House of Gucci）的Lady Gaga、《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）的妮歌潔曼、《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）的謝茜嘉謝西婷、《失去的女兒》（The Lost Daughter）的Olivia Colman及《靈魂心聲》（Respect）的Jennifer Hudson。

謝茜嘉謝西婷以超低胸銀色西裝亮相，在台上領獎時表示非常意外，並指自細只想長大後成為演員，經過多年的學習及試鏡都得不到工作，故非常清楚這種感覺，亦知道孤獨的感覺：「對於你們那些在爭扎及感到不得志的演員們，我只想你繼續向前，因為成功就在眼前，我在此承諾！而令我繼續往前就是你們。」