演員工會獎｜謝茜嘉謝西婷爆冷封影后　擊敗Lady Gaga妮歌潔曼

美國影視界盛事「第28屆美國演員工會獎」(28th Annual Screen Actors Guild Awards)於香港時間今早舉行,電影獎項方面,謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)憑電影 《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)爆冷擊敗Lady Gaga及妮歌潔曼(Nicole Kidman)勇奪影后!

謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)憑電影 《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)爆冷奪影后。(IG/@sagawards)

今年影后獎項鬥得難分難解,入圍的有《GUCCI名門望族》(House of Gucci)的Lady Gaga、《成為里卡多之路》(Being the Ricardos)的妮歌潔曼、《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)的謝茜嘉謝西婷、《失去的女兒》(The Lost Daughter)的Olivia Colman及《靈魂心聲》(Respect)的Jennifer Hudson。

謝茜嘉謝西婷以超低胸銀色西裝亮相,在台上領獎時表示非常意外,並指自細只想長大後成為演員,經過多年的學習及試鏡都得不到工作,故非常清楚這種感覺,亦知道孤獨的感覺:「對於你們那些在爭扎及感到不得志的演員們,我只想你繼續向前,因為成功就在眼前,我在此承諾!而令我繼續往前就是你們。」