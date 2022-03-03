隔世之諜｜俄國生化女間諜隨時變身　加入超英科幻元素增新鮮感

近年荷里活推出過不少以女性為主題的間諜片，拋開過去男性主導的刻板印象。而最近在Netflix上架的美劇《隔世之諜》（In From The Cold）就特別加入科幻及超級英雄元素，為間諜劇注入新鮮感，雖然首兩集節奏比較緩慢，但去到中段的人物關係、劇情上的逆轉和打鬥場面都極具追看性，是留家抗疫煲劇之選。



《隔世之諜》已於Netflix上架。（Netflix）

《隔世之諜》是Netflix首次加入俄裔演員參與拍攝的間諜劇，主要講述平凡的單親媽媽Jenny（Margarita Levieva飾）帶著女兒前往歐洲度假，人生卻在此時天翻地覆。中央情報局得悉Jenny不但曾是俄羅斯間諜，更是蘇聯國安局一項機密實驗研究出來「生化超人」，擁有隨時變身兼身體能融入環境的特殊能力。隨著連串恐怖死亡事件發生，顯示某個擁有同樣超能力的人正以平民為攻擊目標，Jenny要設法消滅對方才能讓女兒安全地活下去。

有別於過往的間諜片，劇集加入了懸疑及超級英雄拯救地球等奇幻元素來引起追看性。對於Jenny的變身超能力，看到的時候頗為震撼，雖然聽起上來有點詭異，但拍攝出來毫不突兀，反而帶來耳目一新的感覺。另外，劇集亦有一條時間線講述Jenny如何成為間諜及與母親的關係，同時探討了間諜愛國但又陷入道德之間的內心交戰的議題，讓劇本更為豐富。

另外，值得留意的是飾演主角的俄裔美籍女演員Margarita Levieva（俄語： Маргарита Владимировна Левиева）在劇中埋身肉搏的刺激場面，全都是不用替身親身上陣，超強體能完全不似42歲。原來Margarita在成為演員前曾經是一位體操選手，自3歲起已經開始接受體操訓練，並在不少區域比賽中得到獎項。其後從俄羅斯移居美國後雖然繼續體操訓練，但Margarita選擇專注學業，畢業後在時尚圈工作一段時間後開始參與戲劇表演，並在劇集《Revenge》中飾演Amanda一角而為人熟悉。

Margarita曾與「寒冬展示」Sebastian Stan拍拖。（IG/@margaritalevieva）