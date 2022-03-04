【新紮師妹】茜利妹由DJ進化藝術家　近照竟然同楊千嬅撞樣

2002年上映《新紮師妹》，除了楊千嬅與吳彥祖兩位主角受歡迎，一眾配角都十分出彩，包括「劍雄」黃浩然、「方鍾Sir」許紹雄、黃偉文及森美等，其演出往往更搶鏡。而其中一個客串角色雖然只得一句對白、出場十數秒，但都足以令觀眾留下印象，她就是戲裡慘遭楊千嬅爆樽的茜利妹。

茜利妹在《新紮師妹》出場時的樣子惹人討厭，令觀眾留下印象。（電影截圖）

劇情講到楊千嬅飾演的警方臥底方麗娟，被上司要求跟目標人物吳彥祖割蓆，縱使二人已開始拍拖十分甜蜜，仲出發去歐洲旅遊，楊千嬅只好忍痛跟吳彥祖分手，此時警方竟然派另一位女警茜利妹頂替楊千嬅，惱羞成怒的楊對茜利妹爆樽洩忿。

雖然茜利妹只是過鏡式客串，但她搔首弄姿地現身，後來被爆樽後在地下「典」的樣子，相信令不少觀眾感到痛快。DJ出身的茜利妹，曾為商台、港台及DBC數碼電台主持節目，亦曾為羅傑承旗下的博美娛樂擔任唱片部創作總監，之後獲俞琤欽點成為「天比高」的傳訊部總監。

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沒有開咪的茜利妹積極於藝術界發展，2018年至2020年期間舉辦了9場《斜槓女皇》棟篤笑，除了香港之外，亦曾於丹麥哥本哈根及澳洲珀斯演出，前年又舉辦了首個個人畫展，現時茜利妹於國立臺北藝術大學修讀國際藝術碩士，完全往藝術方向走。雖然已脫離香港演藝圈，不少網民仍關心茜利妹的近況，而有人指出她近年的外貌，竟然跟楊千嬅「撞樣」。