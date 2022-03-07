恐怖室友｜70歲阿婆竟係連環殺人犯？ 鄰居呻心寒：要我叫佢奶奶

相信有不少人都試過與陌生人分租單位，或者去旅行入住Airbnb與包租婆同住等經驗。在不清楚室友背景，很容易發生衝突，大部分情況好好溝通就能解決問題，不過有時候事情比想象中更加恐怖，隨時連命都冇。日前在Netflix上架的紀錄片影集《恐怖室友全記錄》（Worst Roommate Ever）就詳細講述了4宗毛骨悚然的真人真事，奉勸膽小者不要在晚上獨自收看。

《恐怖室友全記錄》記錄了4個恐怖室友的真人真事。（Netflix）

紀錄片由《午夜靈異錄像》的製作公司Blumhouse Productions打造，首季分為5集，主要講述四個恐怖真人真事。影集揭開表面上和藹可親的室友，在露出邪惡暴力的一面後，讓毫無戒心的受害人面臨活生生的夢魘，而首集就揭開了鄰家老奶奶Dorothea Puente在收容露宿者背後的恐怖真面目。

首集的主角「奶奶」Dorothea。（電視畫面）

Dorothea滿頭白髮戴著眼鏡，家中養了數隻小貓，更收容了多個無家可歸的露宿者及住客，更會提供三餐，是區內的善心老奶奶。可惜善心背後竟是邪惡，她為了騙取住客的社會保險金而慢慢落毒或勒死他們，並埋屍於後花園。由於大部分的住客不時社會邊緣人，就是被家人嫌棄的精神病患者，就算失蹤都不會引起關注，多年來都隱藏在社區中。

直至一名社工發現跟進的精神病康復者Montoya突然失聯，才令事件曝光。社工問過其他住客，有人表示Dorothea行徑怪異，更在花園挖土而讓社工起疑報警處理。警方在調查過程中，發現Dorothea過去曾多次向人落毒謀財，更謀殺了坐監時認識的男友。今次警方在花園挖出7具屍體，而她騙取的社會保險金更高達30萬美元。Dorothea被控9項謀殺罪，但陪審團於審判過程中對其中6宗案件無法達成意見，最終被判無期徒刑。不過臨死前Dorothea仍謊稱自己無辜，指埋在花園的住客只是自然死亡後下葬的。

Dorothea一直以善心包租婆的形象示人。（電視畫面）

紀錄片中有鄰居表示，由於Dorothea看上來非常友善，加上年紀老邁，根本沒有想過她會是連環殺人犯。有受訪的女士指，跟Dorothea見過幾次面後，她希望大家稱呼她為「奶奶」。事件曝光後，回想起「叫我奶奶」這句話仍留有餘悸。後來，更得知Dorothea根本不是所聲稱的70歲，由始至終都是扮老希望能博取信任。