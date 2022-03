雙子神偷｜只因結尾一幕被封為爛片　八両金都有雙胞胎笑死人

2007年上映的《雙子神偷》以「雙生兒」作招徠,除了蔡卓妍(阿Sa)與鍾欣潼(阿嬌)的Twins組合外,片方找來多對真正的雙胞胎演出,當中包括當年還未選港姐的莊思明與孖生家姐莊思華,而飾演反派角色的八両金,亦獲安排一位孖生細妹「八両銀」,而且是由全國健美冠軍梁月雲飾演,當年不少觀眾看到這個騎呢人設都失笑。

戲中八両金獲安排有位孖生細妹「八両銀」,雖然人設騎呢,但飾演「八両銀」的是全國健美冠軍梁月雲,來頭不小。(劇照)

《雙子神偷》講述從小被喇嘛收養的劉曦(吳京飾),與養父吉祥(洪金寶飾)一同護送「貢佛天珠」,途中被一班神秘人將天珠盜走。吉祥懷疑那一群神秘人與消聲匿跡多年的「雙子門」有關,於是找「雙子門」傳人校長常忠(元華 飾演)出手幫忙。「雙子門」是由一組雙胞胎組成,利用他們心靈相通的特質練就特異武術,還使用了樣貌相似之便製造不在場証明,為非作歹。

莊思明與孖生家姐莊思華當年以「Mona」與「Lisa」之名參演這部電影。(電影截圖)

除了Twins之外,《雙子神偷》還有吳京、洪金寶及元華坐鎮,仲有石修、李燦森及張致恆等人演出,搞笑加動作仲要係賀歲檔,理應好穩陣,但票房成績卻並不理想,當年不少人批評劇情胡鬧,靠動作場面支撐仍無補於事。

《雙子神偷》的劇情設定胡鬧,例如這一幕阿嬌大戰毒蛇,原來連毒蛇都是雙胞胎,而特技畫面亦相當差勁。(電影截圖)

當年片方似乎雄心壯志要開拍續集,於片尾字幕前安排「欲知後事如何,請看下回分解」,但等到今時今日連半點聲氣都沒有。不過,這兩句的英文翻譯為「To know the ending,please keep on watching」,意思變成「欲知後事如何,敬請繼續收看」,變相是片尾字幕完結後,仲有隱藏片段出現,不少觀眾當年因為這兩句賣關子而嬲到𠝹櫈,更封這部片為年度爛片。

呢一幕令《雙子神偷》變成終極爛片。(電影截圖)