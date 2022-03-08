雙子神偷｜只因結尾一幕被封為爛片　八両金都有雙胞胎笑死人

2007年上映的《雙子神偷》以「雙生兒」作招徠，除了蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）的Twins組合外，片方找來多對真正的雙胞胎演出，當中包括當年還未選港姐的莊思明與孖生家姐莊思華，而飾演反派角色的八両金，亦獲安排一位孖生細妹「八両銀」，而且是由全國健美冠軍梁月雲飾演，當年不少觀眾看到這個騎呢人設都失笑。

戲中八両金獲安排有位孖生細妹「八両銀」，雖然人設騎呢，但飾演「八両銀」的是全國健美冠軍梁月雲，來頭不小。（劇照）

《雙子神偷》講述從小被喇嘛收養的劉曦（吳京飾），與養父吉祥（洪金寶飾）一同護送「貢佛天珠」，途中被一班神秘人將天珠盜走。吉祥懷疑那一群神秘人與消聲匿跡多年的「雙子門」有關，於是找「雙子門」傳人校長常忠（元華 飾演）出手幫忙。「雙子門」是由一組雙胞胎組成，利用他們心靈相通的特質練就特異武術，還使用了樣貌相似之便製造不在場証明，為非作歹。

莊思明與孖生家姐莊思華當年以「Mona」與「Lisa」之名參演這部電影。（電影截圖）

除了Twins之外，《雙子神偷》還有吳京、洪金寶及元華坐鎮，仲有石修、李燦森及張致恆等人演出，搞笑加動作仲要係賀歲檔，理應好穩陣，但票房成績卻並不理想，當年不少人批評劇情胡鬧，靠動作場面支撐仍無補於事。

《雙子神偷》的劇情設定胡鬧，例如這一幕阿嬌大戰毒蛇，原來連毒蛇都是雙胞胎，而特技畫面亦相當差勁。（電影截圖）

當年片方似乎雄心壯志要開拍續集，於片尾字幕前安排「欲知後事如何，請看下回分解」，但等到今時今日連半點聲氣都沒有。不過，這兩句的英文翻譯為「To know the ending，please keep on watching」，意思變成「欲知後事如何，敬請繼續收看」，變相是片尾字幕完結後，仲有隱藏片段出現，不少觀眾當年因為這兩句賣關子而嬲到𠝹櫈，更封這部片為年度爛片。

呢一幕令《雙子神偷》變成終極爛片。（電影截圖）