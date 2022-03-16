李施嬅期待同Anson Lo拍電影：聽人講Anson好努力、好用心工作

日前傳出「教主」Anson Lo將會連同張繼聰、陳瀅、李施嬅一齊參演喪屍片，電影由英國電影公司製作，匯集一眾美日韓泰國際演員，作為雙料國際影后的李施嬅，亦會代表香港參演。

自言喜歡靈異題材的她，在拍攝劇集《金宵大廈》時，已經接觸過喪屍題材，不過喪屍的元素不多。而今次接拍的電影《Chungking Mansion》，李施嬅透露：係好大型嘅喪屍片，整個香港都會變成喪屍地帶，好有新鮮感。她亦指：喪屍片喺香港比較少，韓國比較多，所以好期待代表香港嘅喪屍片。

李施嬅在劇集《今宵大廈》中有接觸過喪屍題材，但直言香港比較少喪屍片，期待可以有代表香港的作品。

至於自己演出的角色，雖然李施嬅未能透露太多，但她已經開始為演出進行體能與武打的練習，相信除了同戲健碩的「教主」Anson Lo同張繼聰，觀眾亦可以期待見到李施嬅的動作場面。

對於今次合作的演員，李施嬅直言所有演員都未曾合作過，所以感到很期待，覺得好有新鮮感。而她亦表示：聽人講Anson好努力、好用心工作，所以相信今次合作一定會好順利。

李施嬅曾主演外國英文劇、美國微電影，並獲得外國的演藝提名與獎項。（ig圖片）

對於日前導演透露，不同國家的演員同場演出，會有大量英文對白。李施嬅自信地表示過去主演過外國的英文劇、美國微電影，所以並不擔心。作為《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》的雙料國際影后，相信她能夠演譯角色綽綽有餘，而她亦指：呢個都係導演相信同搵我嘅原因。